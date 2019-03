21 marzo - BACH MARATHON DAY a Bari 21/03/2019 «Bach Marathon Day», giovedì 21 marzo (ore 18), a Bari, nella Chiesa del Carmine, in occasione del compleanno del genio di Eisenach. Una no stop di musica promossa da Associazione Florilegium Vocis e Arciconfraternita Maria SS. del Carmine, con conversazioni, esibizioni, chiacchierate e confronti sul grande musicista tedesco del quale verranno eseguiti alcuni autentici capolavori. Il programma prevede, infatti, un Concerto Brandeburghese, alcuni brani tratti dalle Suite per violino e violoncello, ma anche arie tratte da opere sacre, due Cantate integrali e tanto altro ancora, per un momento unico di convivialità musicale ed artistica.

Tra le personalità e le istituzioni del mondo musicale che prendono parte all’iniziativa, realizzata grazie all’amichevole partecipazione di tutti gli artisti coinvolti, figurano l’Orchestra Barocca Santa Teresa dei Maschi, l’ensemble Florilegium Vocis e il Coro della Polifonica Barese “Biagio Grimaldi” diretti da Sabino Manzo, il Coro Diocesano diretto da Don Antonio Parisi, l’Orchestra Sonora Corda diretta da Gregorio Iacobelli e, ancora, Carlo M. Barile, Francesco D’Orazio, Fabio D’Onofrio, Mario De Tullio, Claudio Mastrangelo, Tiziana Portoghese, Margherita Rotondi, Valeria La Grotta, Francesco Amodio, Michele Disposto e Lorenzo Mattei.



L’ingresso è libero.