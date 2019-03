[PHOTOGALLERY] Fasano (Brindisi) - Sabato 30 e domenica 31 marzo a Fasanolandia c’è ZooComix 27/03/2019 Il primo evento legato al mondo del Cosplay, del fumetto, dei giochi, videogiochi e tanto altro, targato Zoosafari

La nuova stagione dello Zoosafari si apre con un appuntamento imperdibile,un evento diretto a tutti, dagli appassionati alle famiglie, dai collezionisti ai curiosi;. Grazie alla collaborazione con associazioni e da tempo impegnate in questo fantastico ed articolato mondo, abbiamo voluto organizzare due giorni ricchi di attività all’interno del nostro parco Fasanolandia.



Un’occasione unica per incontrare, interpretare e fotografare i vostri supereroi preferiti ma anche i protagonisti di cartoons, film, libri, fumetti, serie televisive, videogames, passeggiando tra gli stand, legati al mondo nerd, dove poter curiosare tra gadget, fumetti, giochi e novità.



ZooComix prevede un ricco programma che si articolerà nelle due giornate del 30 e 31 con intrattenimento, eventi, contest, concerti ed ospiti d’onore del mondo cosplay e cartoon​: nel Teatro sarà presente una mostra espositiva realizzata in collaborazione con i Real Avengers mentre sul palco si esibiranno, rispettivamente nelle giornate del sabato e della domenica, i Cartoonbusters e Le Stelle di Hokuto. E ora l'area Lego con esposizione e zona gioco, l’area dedicata al disegno e ai giochi di ruolo, esposizioni, figuranti e tanto altro.

Immancabile, come in ogni evento che si rispetti, la sfilata e la gara a tema Cosplay che vedrà come presentate presidente della giuria la regina del cosplay Himorta e premierà il miglior cosplay assoluto con un viaggio per due giorni a Disneyland Paris.

Il costo d’ingresso è di euro 10,00 a persona e comprende l'ingresso pedonale a Fasanolandia, a tutte le iniziative, gare, animazioni, mostre, show, cinema 4D e concerti. Con l'ingresso, in regalo, anche 6 attrazioni a scelta tra giostre del nostro parco. Il biglietto sarà ridotto a €7 per tutti coloro, adulti e bambini, che si presenteranno in costume completo a tema Cosplay. I bimbi con meno di 4 anni e con altezza inferiore a 1 metro entrano gratis.



Nelle stesse date, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 resta aperto anche lo Zoo Safari, con la possibilità per i isitatori di poter accedere con lo stesso biglietto a Fasanolandia per lo ZooComix. Il costo d’ingresso in questo caso è di euro 25,00 per gli adulti e di euro 21,00 per i bambini dai 4 ai 10 anni e dal metro al metro e quaranta di altezza.



All’interno sarà anche possibile usufruire di ulteriori attrazioni acquistando le tessere di Fasanolandia da euro 10,00 per 6 giostre a scelta. Nell’area Fasanolandia sono attivi i vari punti ristoro: il bar/fast food/creperia/gelateria “Fiesta”, il bar “Piccola Oasi”, il bar “Savana”, il Self Service “Safari”, il ristorante “Masseria Pedali”.



Come sempre è possibile effettuare pacchetti con pernottamento al Park Hotel Sant’Elia, di fronte allo Zoosafari, da prenotare telefonando allo 080/4413961 o scrivendo a info@parkhotelsantelia.it



E per chi si trova in Puglia e non sa come raggiungerci, Vivicomics ha la soluzione!!! (http://www.vivicomics.com/tour/zoo-comix-oneday)



Per informazioni sull’evento: telefono 080.4414455 - email gruppi@zoosafari.it - sito web : www.zoosafari.it - pagina Facebook “Zoosafari Fasano | Pagina Ufficiale”