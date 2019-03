21 marzo - (QUALE) INFERNO _ RELOADED di Marica Mastromarino al teatro Abeliano di Bari 21/03/2019 Teatri di Bari

Giovedì 21 marzo 2019



Teatro Abeliano

“(Quale) inferno _ reloaded”







Nuovo appuntamento della rassegna Abeliano Events, giovedì 21 marzo alle 21 con (QUALE) INFERNO _ RELOADED di Marica Mastromarino, con Marica Mastromarino e Emil Cottino, adattamento Marica Mastromarino, musiche Majorettesless _E.Cottino/ E. dalla Barba, regia tecnica Eros Dalla Barba, scene Emil Cottino, supervisione Giovanni Sommazzi, compagnia Micronectascholtzi.

“Come un giro sulle montagne russe scendiamo in picchiata verso l’inferno incontrando i personaggi danteschi più pregni ma anche più “generosi” nel raccontare e raccontarsi. Un viaggio senza cinture di sicurezza. Un gioco di creazione, partendo dagli endecasillabi originali. Un viaggio umano verso la ‘canoscenza’... Un viaggio verso le stelle…”

Il progetto nasce nel 2015, da un’improvvisazione nella cripta di LUMe a Milano, tra Nicola Savi Ferrari, chitarrista e cantante, e Marica Mastromarino, attrice, che con la supervisione del regista Benedetto Sicca realizzeranno la prima versione di (Quale) Inferno. Il progetto si evolve con una diversa formazione nel 2018, spinti dalla voglia di uno ancora più approfondito studio sul suono: insieme alla Mastromarino ora vediamo Emil Cottino, cantante, compositore, musicista, performer e Eros Dalla Barba sound designer, compositore, beat maker e tecnico audio/luci.

Il viaggio di (Quale) Inferno attraversa i canti I, V, XIII, XV, XXVI, XXXIII, XXXIV (citando anche terzine dal III, XVIII, IXX, XXI). Tra le molte anime presenti, sono protagonisti Paolo e Francesca, Pier delle Vigne, Brunetto Latini, Ulisse, Conte Ugolino. Tre “voci” creano la drammaturgia: la Parola, il Canto, il Suono. La voce narrante si fa personaggio, così come Dante vive e racconta, racconta e vive. Il racconto diventa un canto quando la parola umana non basta più. Infine il Suono completa, amalgama, proietta immagini, accompagna, per mano, in questo altro mondo, in questo altro Inferno. Quale Inferno?' Aggirando in punta di piedi i passaggi prettamente politici e storici, (Quale) Inferno _ reloaded si concentra piuttosto sull’elemento umano, scivolando nella fenditura che squarcia il suolo tra noi e i dannati.

Il lavoro sul testo, giocando con la parola e con il suono, vuole allora allontanarsi dagli intellettualismi forzati, per mettere in risalto l’eco emotivo e fisico dei versi danteschi e ritrovare la tridimensionalità perduta dei personaggi incontrati. Un lavoro di partiturizzazione e “bruitage” del testo trecentesco, per immergergerlo in atmosfere sensibili che rendano tangibile al pubblico un mondo che esiste e vive soltanto nella distanza tra la parola scritta e quella parlata.



Biglietti rassegna ABELIANO EVENTS: intero 15 euro, ridotto* 12 euro, online su www.vivaticket.it

Info

Teatro Abeliano | via Padre Massimiliano Kolbe 3, Bari

080 542 76 78 - botteghino@teatroabeliano.com

www.teatridibari.it