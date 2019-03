23 marzo - SE NON SPORCA IL MIO PAVIMENTO un melò di Giuliano Scarpinato al teatro Kismet di Bari 23/03/2019 Teatri di Bari

Teatro di Rilevante Interesse Culturale



SE NON SPORCA IL MIO PAVIMENTO un melò

di Giuliano Scarpinato



(il regista del celebre “Fafafine”)



Sabato 23 marzo – ore 21

Teatro Kismet – Bari





“UNO: Posso gettare ai suoi piedi il mio cuore?

DUE: Se non sporca il mio pavimento.”

Heiner Muller, Pezzo di cuore





Una sconvolgente vicenda di cronaca, svoltasi nel torinese a gennaio del 2016, diventa l’appiglio per una nuova e spietata analisi del mondo adolescenziale nello spettacolo “Se non sporca il mio pavimento”, di Giuliano Scarpinato, prodotto da Wanderlust Teatro, e che andrà in scena sabato 23 marzo alle 21 nel Teatro Kismet per la rassegna “Farsi Mondo”.



Gloria Rosboch, insegnante 49enne trovata morta strangolata, il suo assassino, l’ex allievo Gabriele Defilippi, e il suo amante e complice Roberto Obert: sono loro i reali protagonisti dell’episodio, che in scena vengono presentati quasi fedelmente. Lo sforzo di Scarpinato, regista e drammaturgo, però, non è tanto quella di presentare una terribile storia di solitudine e di dolore, di voglia di amare e farsi amare, quanto quella di indagare, senza dare giudizi morali, il mondo adolescenziale con le sue fragilità, quel momento in cui si cerca il riconoscimento di sé e si crea un’identità, che facilmente può frantumarsi o degenerare.



Gioia Montefiori ha 47 anni, è insegnante di sostegno in un istituto magistrale e vive con l’anziana madre nella casa di famiglia, (dove occupa ancora la sua stanza di bambina.) Alessio Benedetti è uno studente di 17 anni, ha 12 profili su Facebook e sogna una società di servizi ad Antibes. Cosimo Comes è un parrucchiere di 54 anni, ha un salone di bellezza chiamato “Armonya” e un cane di piccola taglia che fa sogni premonitori.

Sono i protagonisti di un mèlo di provincia dalle tinte fosche, una favola noir fatta di rimozioni fatali, bugie sapienti, specchi e umori cangianti; e soprattutto di fantasticherie, latitanze dalla realtà che durano il tempo di uno schianto.

“Lo spettacolo prende le mosse da un recente caso di cronaca nera italiana, il delitto Rosboch; una vicenda che mi ha impressionato, oltre che per l’intreccio, per la forza archetipica dei suoi personaggi. Mi sembrò subito, quando la prima volta ne lessi, che in quella provincia piemontese fatta di supermarket, tubi catodici e fughe nei social, si fosse incarnato bizzarramente, attraverso Gloria Rosboch e il suo giovane seduttore Gabriele Defilippi, il mito di Eco e Narciso.

La ninfa dannata da Afrodite ad amare non corrisposta fino alla consunzione delle carni e il giovinetto perduto nella propria immagine riflessa sono scolpiti da Ovidio nelle Metamorfosi, quello che Vittorio Sermonti definisce “il poema dell’adolescenza come esperienza della labilità e vulnerabilità dell’identità, mentre il tuo corpo non fa che cambiare, che cambiare te stesso sotto i tuoi stessi occhi. E tu non sai più chi sei”. Percorrendo senza prudenza i gradi di separazione tra Eco e Narciso, Gloria e Gabriele, Gioia e Alessio, mi piacerebbe raccontare di questo incastro nel limbo dell’adolescenza. Di quella cameretta dove le identità si offuscano, distorcono, tardano a sbocciare; perché a ciascuno di noi capita di farvi ritorno, prima o poi, e di avere di nuovo sedici anni, tanti sogni, e poco talento per la vita”.

Giuliano Scarpinato



SE NON SPORCA IL MIO PAVIMENTO un mélo

regia Giuliano Scarpinato

drammaturgia Giuliano Scarpinato, Gioia Salvatori

con Michele Degirolamo , Francesca Turrini , Ciro Masella

in video Beatrice Schiros

scene Diana Ciufo

progetto video Daniele Salaris

luci Danilo Facco

costumi Giovanna Stinga

visual setting Mario Cristofaro

foto Manuela Giusto

assistente alla regia Riccardo Rizzo

produzione Wanderlust Teatro

progetto vincitore “Odiolestate” – residenza produttiva Carrozzerie / n.o.t Roma

e con il sostegno di CSS – Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Teatro di Rifredi, Corsia OF – centro di creazione contemporanea, Industria Scenica, Angelo Mai, Il Lavoratorio

debutto nazionale_5 ottobre, Romaeuropa Festival