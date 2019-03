Immagine: © Roberto Magnani [PHOTOGALLERY] Bari - 24 edizione del premio Biol 22/03/2019 Si è tenuto ieri, presso la sala convegni dell' Hotel Excelsior di Bari, il secondo appuntamento della 24° edizione del premio Biol.

L'evento è partito sin dalla mattina con il tema "Biolkids - Olio evo per Bambini", nel quale bambini provenienti da vari istituti hanno avuto la possibilità di provare l'esperienza di un panel (insieme di assaggiatori) guidati dall'esperienza del panel internazionale Biol, tra i cui membri troviamo: Silvio Valzini, Nicolò Mangialardi, Jean Seide. Anunzia Carpo, Philip Nitter, Vasilis Kanwissis, Luana Imperiale, Graham Rooney, Erik Akuoko, Xiaweng Huang, Maria Paola Consolini ed Anna Neglia.

I bambini hanno avuto modo di assaggiare tre oli "Olivan da Risca" (portoghese), "Protulis" (greco) e il "Minì peranzana" dell'az. agricola Donato Conserva di Modugno; al termine dell'assaggio poi è stato conferito il premio BiolKids ad un exequo tra l'olio greco e quello modugnese.

Successivamente si è passati alla premiazione del BiolPack, dove la giuria di esperti in mediazione ha assegnato il premio come miglior packaging alla bottiglia "Mimì Peranzana" dell'azienda agricola modugnese Donato Conserva, premio motivato dall'eleganza della bottiglia e oltre che per la capacità di attirare l'occhio del consumatore e di fa percepire al meglio che trattasi di olio evo biologico.

Nel pomeriggio invece si è trattato un tema che anche se comparso anni fa, tutt'ora affligge la gran parte del nostro territorio, ma non solo; la Xylella.

Una "piaga" che affligge più di cento varietà di piante e sin dal 2008, anno in cui comparvero i primi casi di contaminazione nel territorio salentino, si discuteva un modo per combatterne la diffusione, per non rendere vani gli sforzi di tutti quei produttori che hanno lavorato fino ad oggi per ottenere l'attestazione biologica sui propri prodotti; di fatti mentre per la cultura della vite sono concessi mezzi tecnici autorizzati per fare prevenzione di possibili malattie della pianta, senza venir meno l'ottenimento del marchio bio, così non è per le cultivar degli olivi.

Se da un lato i controlli a livello europeo hanno consentito di individuare nuovi focolari di piante d'ulivo soggette all'attacco della Xylella nelle zone della Spagna, Portogallo e Toscana, al contempo rappresentano come la diffusione si sia estendendo.

In Puglia in particolare il fenomeno nel corso degli anni si è diffuso in maniera significativa, in parte anche dovuto ai molti ricorsi per la salvaguardia degli ulivi monumentali, che non hanno consentito di agire prontamente, ma per cui ci si limita e eseguire un constante monitoraggio.

Un dato scoraggiante è che nel corso degli anni la ricerca non ha ancora compiuto alcun passo in avanti per la scoperta di una cura a questa malattia, come anche il metodo di ricerca non ha subito ulteriori variazioni; tuttavia sono stati scoperte due varietà di cultivar salentine, il Leccino e la FS17 (detta anche Favolosa), che sebbene vengano contaminate dal batterio non presentano poi i sintomi della malattia, lo stesso vale per quegli ulivi che hanno subito dei portainnesti con queste due varietà; un punto di partenza dunque per instaurare una sorta di convivenza con il batterio in attesa della cura. Roberto Magnani