Il 24 marzo visite oculistiche gratuite presso il Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina di Bari 23/03/2019 Il 24/03/2019 Prevenzione delle patologie oculari a Bari check-up oculistici gratuiti presso il Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina di Bari



La Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS di Bari, nell’ambito delle proprie iniziative rivolte alla prevenzione della cecità, domenica 24 marzo 2019, dalle

10,00 alle 18,00, consentirà all’intera cittadinanza di sottoporsi a visite oculistiche gratuite.

In relazione a ciò, comunichiamo che l’UMO (Unità Oftalmica Mobile), messa a disposizione dal Consiglio Regionale Pugliese dell’UICI, sarà presente presso il Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina, via Santa Caterina 19 di Bari.

L’importante servizio, reso possibile grazie alla sensibilità e alla fattiva collaborazione del Consorzio Centro Commerciale Santa Caterina SCARL, sarà effettuato dal dr Fabio Mininni che garantirà la copertura per l’intera giornata.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni:

difendere un bene prezioso quale è la vista, è fondamentale, è un patrimonio che va tutelato.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha evidenziato che la salute visiva deve ricevere un’adeguata attenzione all’interno dei Sistemi Sanitari Nazionali. Sono circa 3 miliardi in tutto il mondo le persone afflitte da gravi problemi oculari, esseri umani ai quali si deve garantire l’accesso a cure tempestive e di qualità.

Se non si garantiscono adeguati servizi di prevenzione, cura e riabilitazione visiva a miliardi di persone che accedono nel mondo all’assistenza oftalmica, il numero di coloro che perderanno la vista o diventeranno ipovedenti è destinato ad aumentare inesorabilmente. Nel nostro Paese la salute visiva deve avere maggiore rilievo nell’agenda sanitaria pubblica, per evitare che al dramma umano della sofferenza si aggiunga un aggravio di spesa sociale per il bilancio dello Stato.

Cos’è l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS. L’UICI è l’organizzazione, senza scopi di lucro, che da circa cento anni, ha il compito di tutelare i diritti dei non vedenti e di promuoverne l’inserimento sociale in ogni ambito del vivere quotidiano, avendo cura, quindi di vigilare sull’inserimento scolastico, lavorativo, sportivo, ecc. La prevenzione della cecità rappresenta, conseguentemente, uno dei cardini dell’attività dell’UICI.



La Sede dell’UICI a Bari si trova in Viale Quinto Ennio n.54 - tel.

0805429082 – 0805429058 – e-mail: uicba@uiciechi.it – www.ciecoinvista.it tel. 0805429082 - 0805429058