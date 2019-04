20 aprile - Sul palco delle Manifatture Knos di Lecce è di scena l'artista di Belfast, Max Cooper 20/04/2019 Per la prima volta nel Sud Italia arriva lo show che ha registrato numerosi sold-out in tutto il mondo.

Sabato 20 aprile (ore 23 - ingresso 10 euro) arriva alle Manifatture Knos di Lecce Max Cooper, artista dal profilo unico che fonde musica elettronica, arte visiva e scienza attraverso installazioni e esperienze audio-visive dal vivo, per la prima volta nel Sud Italia con il suo show che ha registrato numerosi sold-out in tutto il mondo. Il producer di Belfast realizza spettacoli utilizzando tecnologie legate al suono e al video mapping, dando vita a straordinari paesaggi sonori in cui la musica si espande nei territori dell’arte contemporanea. In apertura di serata l'esibizione di A Copy For Collapse, progetto synth-pop del musicista pugliese Daniele Raguso.



Nato nel 1980, Max Cooper ha battuto le strade della musica, conseguendo anche un dottorato di ricerca in biologia computazionale nel 2008 e dando vita a produzioni dal suono complesso ma melodico con una lunga serie di singoli fin dal 2007. Le sue esibizioni dal vivo hanno una connotazione multisensoriale, con audio surround, 4D sound, hyperform e audio a 360° grazie all'artista canadese Maotik. Il suo contributo a "Essential Mix" della BBC del 2015 e alla "Balance’s mix" compilation del 2018 evidenzia la sua lunga storia come dj che risale alla fine degli anni '90. Max ha anche collaborato con compositori di musica contemporanea come Michael Nyman, Tom Hodge e Nils Frahm. Con le sue produzioni e performance ha ottenuto molteplici riconoscimenti sia per gli spettacoli live che per i dj-set.

Il 2017 è l’anno di “Emergence”, lavoro che si basa su collaborazioni con matematici, scienziati e artisti visivi. Emergence è un documento di pura alchimia sonora che solo Cooper poteva presentare in una forma così intrigante. Il 2018 vede l'uscita del terzo album in studio, “One Hundred Billion Sparks”, seguito dal lancio di nuovi 270 show audiovisivi immersivi. La lunga collaborazione di Cooper con Architecture Social Club, Aether, si è anche concretizzata in una audace nuova forma di esperienza audio-visiva dal vivo: un'installazione in campo luminoso di innumerevoli punti scintillanti, sospesa al di sopra del pubblico, a creare forme mobili tridimensionali in sincronia con la musica. Oggi l'artista è alle prese con una riedizione di Philip Glass con Bruce Brubaker in uscita nel 2019. La sua etichetta, Mesh, racchiude la sua filosofia e le sue passioni producendo musica in cui si integrano virtuosamente arti e scienze.



A Copy for Collapse è il progetto synth-pop del musicista di origini pugliesi Daniele Raguso. Con all’attivo più di 150 concerti in tutta Italia e diversi tour all’estero - in Serbia, Regno Unito, Paesi Baltici e Russia - negli anni ha raccolto l’interesse di testate autorevoli come l’inglese Nowness, Rolling Stone Italia, Redbull.com, Rock.it e molte altre. Le sue tracce sono state remixate da artisti di rilievo come Aucan, Nima Tahmasebi e il producer russo Proxy. Ha condiviso il palco con Gazelle Twin, Cosmo, Aucan, Slow Magic, Blackbird Blackbird, A Toys Orchestra, Julie's Haircut, Darren Price degli Underworld, The KVB, Etienne de Crecy. Nel 2017 è stato inserito tra i dieci artisti dello Jägermusic Lab, l’Academy di Jägermeister che ha portato a Berlino i migliori talenti della nuova elettronica italiana organizzando per loro lezioni curate da producer e discografici di livello internazionale. Il nuovo album “Your Imaginary World” è in uscita in primavera per la prestigiosa White Forest Records.

La serata è targata DayOff, Womb, CoolClub, Haps, Manifatture Knos per il Kosmiche Music Fest.