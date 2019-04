1 2 aprile - Presentazioni libro di Paolo Scquizzato Dalla cenere la vita a Bari e Molfetta 01/04/2019 Incontri con PAOLO SCQUIZZATO

DALLA CENERE LA VITA

Lunedì 1 aprile 2019 - ore 19.30

Sala Teatro Parrocchia Maria SS. Addolorata (Don Guanella) - Via Giulio Petroni, 125 – BARI



Martedì 2 aprile 2019 - ore 19.30

Auditorium Parrocchia Madonna Della Rosa - V.le Papa Giovanni Paolo II, 121 - Molfetta



”Diciamoci la verità, solo la parola quaresima ci mette addosso un po’ di tristezza. Un tempo listato a lutto, come d’altronde molto del mondo cattolico, dove la maggior parte delle cose sono obbligatorie e il resto proibito. Sacrificio, fioretti, digiuno, astinenza, peccato, confessione, mortificazione… sono solo alcune delle espressioni che ricorrono spesso in certi ambienti ecclesiali, soprattutto parrocchiali, propugnate per prepararsi in modo serio alla grande festa della Pasqua […]. Ma allora, è ancora sensato vivere questi quaranta giorni in preparazione alla Pasqua, se tutto si risolve in un atto volontaristico di migliorismo spirituale, dove ciò che conta è farcela a tutti i costi nel mantenere fede ai propositi fatti, magari astenendosi dai dolci, sforzandosi di andare a messa nelle feste comandate, o attraverso una penitenza social scomparendo per un po’ di giorni da Facebook, Twitter o Instagram? La risposta è certamente sì, ha ancora senso. La Quaresima rimane un momento privilegiato e insieme fondamentale per il proprio cammino spirituale e di compimento umano, a patto che si abbia il coraggio di ridirsi, in modo maturo e serio, le motivazioni profonde e di recuperarne il significato autentico”.

È con queste parole che don Paolo Scquizzato introduce il lettore al suo nuovo libro, Dalla cenere la vita, in cui, con la semplicità e l’immediatezza che lo contraddistinguono, offre un percorso che spinge un po’ oltre lo scontato.



La Quaresima è cammino: è riprendersi in mano e rigirarsi dalla parte di Dio (conversione), è accorgersi dell’altro (elemosina), è riattivare le linee di connessione con Dio (preghiera). Ma tutto questo non inizia automaticamente il Mercoledì delle Ceneri. Perché ci sia cammino è necessario che ognuno riprenda in mano la propria fede, gli eventuali orpelli, e vada con coraggio alla sorgente: a Dio, alla sua Parola. Tutto questo l’Autore propone di farlo in quattro tappe: 1. Riscoprire e ripensare il peccato; 2. Entrare nella dinamica della salvezza; 3. Accogliere la Quaresima come tempo di svuotamento per far emergere Dio; 4. Entrare in contatto con la Parola, attraverso la lectio di tre brani evangelici.



Il volume di Scquizzato è il primo della nuova collana Scintille dello Spirito: testi di spiritualità nati dalle mani di autori che fanno della proposta di fede un percorso, non scontato, di approfondimento, di messa in discussione, di confronto. Il titolo della Collana ne esprime pienamente il senso: lo Spirito del Risorto muove la storia in modi quasi mai scontati, molte volte imprevedibili e spesso inauditi. L’incarnazione ne è una prova schiacciante. I testi della collana vorrebbero essere semplici e piccole “scintille” che gli Autori accendono per provocare un cammino di tutti verso quelle vie che lo Spirito instancabilmente apre.