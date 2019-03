29 marzo - MANU PHL in concerto | LA NUOVA FERRAMENTA - LECCE 29/03/2019 Nuovo appuntamento con la musica dal vivo venerdì 29 marzo al circolo Arci La Nuova Ferramenta di Lecce. Sul palco di casa arriva Emanuele Flandoli, in arte Manu Phl, rapper atipico dalle sonorità funk, hip-hop, pop, reggae, elettronica.



Accompagnato da Emanuele Naima (chitarra e voce) e Anoir Ben Hadj Amara (basso), Manu Phl porterà in scena il meglio del suo repertorio, con testi lontani dai cliché rap, sospesi fra il cantautorale e l'ironico. Una serata troppo indie per essere rap, troppo rap per essere indie, per un live unico e coinvolgente dalla testa ai piedi.



Premiato nel 2009 come miglior nuovo rapper italiano ai prestigiosi festival "Da Bomb" e al "Mei", Manu Phl ha suonato in tutta Italia. Nel corso degli anni ha aperto i live di artisti come Caparezza, Clementino, Ghemon, Two Fingerz, Tormento, Turi, Ensi, Corveleno.



Ha all'attivo due album (“Indole Indolente”, 2009, e “Aria Precaria”, 2011) e un Ep (Contro, 2013), oltre a numerosi videoclip, fra cui il popolare "Jente di Toscana", fortunato esperimento di rap in vernacolo toscano, finito in top ten Youtube Italia nel 2010.



Come producer, ha composto musica per Clementino, Kiave, Kenzie Kenzei, Debbit e molti altri rapper italiani. Il suo ultimo disco, “Stonato” (2016) prosegue sulla via della contaminazione musicale e della creatività verbale. Il tema intorno a cui ruota l'album è la diversità, intesa come valore aggiunto e non come limite nei rapporti umani.



*Ingresso gratuito con tessera ARCI