20 aprile - Galà di Danza “Monopoli Dance Meeting” al Teatro Radar con Ambeta Toromani e Alessandro Macario 20/04/2019 Sabato 20 aprile alle ore 21 il Teatro Radar di Monopoli ospita il Galà di Danza “Monopoli Dance Meeting” in programma dal 18 al 20 aprile presso il Palazzetto dello Sport.

Ospite della serata la ballerina di danza classica Ambeta Toromani, la quale si esibirà con Alessandro Macario.

Nel corso della serata sul palco del Radar sarà presente Daniele Ziglioli con un esibizione di danza contemporanea con Agnese Bargero.

Spazio all’Hip Hop con Luigi Swan con le Go Go Sisters (Simona di Bella e Angela Cristina Palazzo).

In apertura della serata una vetrina coreografica di danza contemporanea, a cura di Roberta Ferrara, coreografa di danza. Ballerini interpreti dell’esibizione saranno gli alunni della ASD Dance Academy di Monopoli.

In conclusione della serata assegnazione di prestigiose borse di studio ai partecipanti del MDM Monopoli Dance Meeting che si saranno distinti durante i 3 giorni di stage.



Prevendita biglietti presso ASD Dance Academy Via V. Veneto, 111 a Monopoli. Costo del biglietto € 12,00. Info 080 930 1306 – 339 338 6277 – 339 763 7495. I biglietti saranno in vendita anche sabato 30 e domenica 31 marzo presso Monopoli in Fiera.