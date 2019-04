DAL 3 APRILE AL VIA IN PUGLIA IL TOUR PROMOZIONALE DEL DOCUMENTARIO 01/04/2019 BLUE FILM

In associazione con

ISTITUTO LUCE – CINECITTÀ

In collaborazione con

LIGURIAN PORTS ALLIANCE

MEDIATECA REGIONALE LIGURE

presenta

TRANSATLANTICO REX

Nave n°296

un film documentario

di

Maurizio Sciarra

In un film la storia straordinaria della più grande nave della storia d’Italia. Un mito dei mari, dal porto di Genova all’America, da Fellini alle rare immagini dell’Archivio Luce, dalle testimonianze di chi c’era a bordo a chi lo ha visitato sott’acqua, dall’affondamento in guerra alla riscoperta dei sui tesori.

Solo 8 anni di vita, ma una leggenda che dura intatta da oltre 80 anni.

una produzione BLUE FILM

In associazione con ISTITUTO LUCE – CINECITTÀ

In collaborazione con

LIGURIAN PORTS ALLIANCE

MEDIATECA REGIONALE LIGURE

prodotto da

BRUNO TRIBBIOLI, ALESSANDRO BONIFAZI

Una distribuzione Istituto Luce Cinecittà

DAL 3 APRILE AL VIA IL TOUR DI PROIEZIONI IN PUGLIA

Dopo il successo degli appuntamenti in Liguria e a Trieste (luoghi di nascita e fine del viaggio del Transatlantico) il film di Sciarra approda ora in Puglia, per uno speciale mini-tour di 4 date. Si parte mercoledì 3 aprile alle 20.30 dal cinema Opera da Barletta, poi a Lecce al DB d’Essai il 4 alle 20.30, per arrivare a Bari al Galleria venerdì 5 alle 20.45. Infine, il film sarà presentato all’Auditorium Santa Chiara di Foggia il 7 aprile alle 19. Quattro appuntamenti tutti alla presenza del regista, che racconterà al pubblico l’avventura della realizzazione del film, i tanti incontri e retroscena delle immagini del film.

Una delle più grandi avventure di un Paese di mare, come è l’Italia, mai raccontate, arriva ora in un film con la potenza delle immagini del passato e la ricostruzione storica, emotiva, fisica di chi vi ha preso parte. È l’avventura del Transatlantico Rex, la leggendaria nave della Marina italiana varata nel 1931 dai cantieri Ansaldo, un prodigio di tecnica e lusso, una macchina industriale che coinvolse migliaia di uomini e rappresentò un vanto non soltanto per il regime fascista, ma per tutta l’industria italiana.

Un mito sopravvissuto alla sua esistenza fisica, durata appena 8 anni, tanti viaggi tra Europa e America, migliaia di passeggeri con storie diverse, il Nastro Azzurro ottenuto nel 1933 con il record di traversata dei due Continenti. Fino alla fine, l’approdo in disarmo nel porto di Trieste e il viaggio finale a Capodistria, dove la RAF inglese bombardò, affondandolo, un simbolo della modernità e della potenza marinara italiana.

Una storia che racconta una temperie, una grandiosa impresa industriale, un momento in cui l’Italia dimostrò al mondo – oltre le convenienze comunicative della propaganda del duce – un saper fare, progettare, costruire, che tutt’oggi rimane, con la cantieristica navale che ha ritrovato il suo posto nel mondo, un vanto della capacità industriale italiana. E soprattutto una storia di avventure, ricchissima di memorie, scoperte, ricostruzioni storiche e sogni individuali.

Tutto questo è Transatlantico Rex – Nave n° 296, il nuovo film documentario di Maurizio Sciarra (Alla rivoluzione sulla due cavalli, Coppi e la dama bianca), prodotto da Blue film, in collaborazione con Ligurian Ports Alliance, Mediateca Regionale Ligure, co-prodotto e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà, che arriva ora in edizione Home video e presentato con un tour di proiezioni-evento per l’Italia.

IL FILM

Il film racconta la storia del Rex, il transatlantico più famoso e ricco di leggenda della marina italiana, che giunge dopo più di 80 anni dal suo varo, e dai primi viaggi verso New York. Una vita breve, solo 8 anni, di cui due passati in disarmo nel porto di Trieste, e poi il viaggio finale verso Capodistria, dove, l’8 settembre 1944, un aereo della RAF affondò la nave simbolo della modernità e della potenza marinara italiana.

Soltanto 8 anni, ma anni che hanno creato un mito che è giunto inossidabile fino a noi. Anche perché il Rex inaugurò un nuovo modo di viaggiare per mare. Capace di ben 2022 posti per passeggeri, il Rex fu pensato per permettere ai viaggiatori, ma soprattutto a quei fortunati 378 che viaggiano in prima classe, di fare sport, di divertirsi, di fare vita mondana, di ballare al suono di una vera e propria orchestra.

Insomma, è con il Rex che nascono le crociere moderne. Ma la nave racconta anche degli ospiti della terza classe. Le navi, il Rex in particolare, erano una sorta di metafora di quella divisione per classi, per censo, per bisogni sociali differenti che era la società. Come nella vita reale, tra loro impenetrabili. Per molti il Rex rappresentò il riscatto sociale, la ricerca di un benessere che l’Italia non sembrava loro concedere. La realizzazione di un sogno differente da quello dei “passeggeri di prima” ma pur sempre un sogno. E come un sogno, ma che pare vero, la immortalò Federico Fellini in una delle scene più celebri di tutto il suo cinema, in Amarcord.

A fare da Virgilio in questo tesoro di storia e memorie, Maurizio Eliseo, il massimo storico della navigazione italiana, facendoci entrare pian piano nel transatlantico, ricostruendo non soltanto la sua storia, ma il clima che ci si respirava a bordo, le vicende dei suoi passeggeri.

Attraverso il ricco materiale di archivio dell’Istituto Luce e le immagini inedite presenti negli archivi privati di testimoni e appassionati rivivono le tappe della costruzione e dei viaggi del transatlantico. Immagini note e meno note, fino a quelle inedite del bombardamento, scattate dai piloti che l’hanno compiuto.

E ancora le testimonianze, come quella straordinariamente suggestiva di Ezio Starnini, l'ultimo superstite, un signore quasi centenario che all'epoca del primo viaggio era un giovanissimo ascensorista. E quella di Fabio Testi, ingegnere e figlio del marittimo che più a lungo ha viaggiato sulla nave. O quelle di chi, in anni più recenti sul versante di costa sloveno, si è immerso alla scoperta dei tesori sopravvissuti nello scafo inabissato nelle acque.

Si ripercorre così il percorso che alcuni degli oggetti più importanti hanno fatto: stoviglie e sedie, tappeti e bicchieri, la campana di prua e le panche della cappella, le planimetrie e i modelli di costruzione delle principali parti meccaniche.

È così che il film è l’occasione per fare la conoscenza di quel “popolo del mare” che l’Italia ha così poco raccontato. Un popolo fatto di appassionati, cultori, amanti del mare e della marineria. E che diventa un documentario classico nel senso migliore: ricchissimo di informazioni, personaggi, storia e storie, appassionato e avvincente.

Un film di documenti e di avventure, che si gode come un racconto di fiction e ha invece radici saldate nella storia del paese. E nel suo mito.

MAURIZIO SCIARRA

Regista e sceneggiatore, vincitore del Pardo d’Oro al Festival di Locarno nel 2001 con “Alla rivoluzione sulla due cavalli”, realizza film e documentari. È stato per oltre dieci anni aiuto regista di Luigi Comencini.

Attivo nelle associazioni degli autori italiane ed europee, coordinatore dell’associazione 100Autori, che ha contributo a fondare, dal 2013 al 2015 e vicepresidente della Fédération Européenne des Réalisateurs de l’Audiovisuel (FERA) dal 2009 al 2012, membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Luce dal 2006 al 2008, cofondatore della rassegna veneziana “Giornate degli Autori”. Attualmente è presidente della Fondazione Apulia Film Commission.

TRANSATLANTICO REX – Nave n° 296

un film documentario di Maurizio Sciarra

Con (In Ordine Di Apparizione)

Sebastian Pelan, Maurizio Eliseo, Paolo Valenti, Fabio Capocaccia, Pierangelo Campodonico, Ezio Starnini, Flavio Testi, Nedjan Kastelic, Slavko Franca, Luigi Merlo, Fausto Carletti, Alberto Imparato, Bernardo Ratti, Marco Ferrari

soggetto e sceneggiatura Maurizio Sciarra consulenza scientifica Maurizio Eliseo

direttore della fotografia Federico Annicchiarico montaggio Letizia Caudullo

musiche Ivan Iusco fonico Edgar Iacolella

una produzione BLUE FILM

In associazione con ISTITUTO LUCE – CINECITTÀ

In collaborazione con LIGURIAN PORTS ALLIANCE, MEDIATECA REGIONALE LIGURE

prodotto da Bruno Tribbioli, Alessandro Bonifazi

58’ - Colore, HD 16:9 - Stereo