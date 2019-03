DOMENICA A BARI SI CORRE VIVICITTŔ: LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO 29/03/2019 Nell’ambito del progetto “La Primavera dello Sport e della Solidarietà”, si svolgerà a Bari domenica 31 marzo la 33° edizione di “Vivicittà 2019”, la manifestazione podistica organizzata dall’Unione italiana Sport per Tutti - UISP Bari, sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e con i patrocini dei Ministeri della Pubblica Istruzione, della Giustizia, dell’Ambiente, della Solidarietà Sociale, dei Beni Culturali, degli Affari Regionali.

L’appuntamento per i corridori è a parco 2 Giugno alle ore 10 e prevede due percorsi. Il primo, della lunghezza di 10 chilometri con partenza e arrivo in viale Einaudi, si snoderà lungo via Della Resistenza, viale Della Repubblica, viale Unità d’Italia, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Antonio De Tullio, lungomare Imperatore Augusto, lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, via Di Vagno, via Apulia, via Peucetia, via Magna Grecia, via Omodeo, via Jacini, via Della Costituente.

Il secondo percorso, non competitivo, è lungo 4 chilometri: si partirà, sempre alle ore 10, da viale Einaudi per proseguire su viale Della Resistenza, viale Della Repubblica, via Della Costituente e arrivo il viale Einaudi.

Tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito www.vivicitta.eu.

Su richiesta del comitato provinciale Uisp Bari, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione, sono state previste le seguenti limitazioni alla circolazione:



I. dalle ore 5 di oggi 29 marzo alle ore 14 di domenica 31 marzo, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE” e “DIVIETO DI TRANSITO”, in viale Einaudi, zona complanare prospiciente l’ingresso del parco 2 Giugno, compresa tra via della Costituente e viale della Resistenza;



II. domenica 31 marzo:



1. dalle ore 00.01 alle ore 14, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade:

a. viale della Resistenza, ambo i lati, tratto compreso tra viale Einaudi e via S. Jacini;

b. viale della Costituente, lato sinistro del senso di marcia, tratto compreso tra via L. Sturzo e viale Einaudi;

c. su viale L. Einaudi, per un tratto di mt. 50 sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzatti;



2. dalle ore 09.30, relativamente al passaggio dei concorrenti, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sulle seguenti strade e piazze:

a. viale Einaudi, tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza;

b. viale della Resistenza;

c. viale della Costituente, esclusivamente per le due corsie di marcia lato parco;

d. largo 2 Giugno;

e. viale della Repubblica;

f. viale Unità D’Italia, carreggiata con senso di marcia da ponte XX settembre a via Volta;

g. cavalcavia XX Settembre;

h. corso Cavour, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a ponte XX Settembre;

i. corso Vittorio Emanuele II;

j. piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a corso Vittorio Veneto;

k. corso sen. A. De Tullio (eccetto corsia di marcia con direzione compresa tra piazzale mons. Mincuzzi e corso Vittorio Veneto);

l. piazzale C. Colombo;

m.lung.re Imp. Augusto;

n. piazzale IV Novembre;

o. lung.re A. Di Crollalanza;

p. piazza A. Diaz, carreggiata compresa tra largo Giannella ed il passeggiatoio alberato;

q. lung.re N. Sauro;

r. piazza A. Gramsci, carreggiata compresa tra lung.re N. Sauro ed il prolungamento di via Di Vagno;

s. cavalcavia G. Garibaldi, esclusivamente per la carreggiata con senso di marcia da via Apulia a piazza Gramsci;

t. via Apulia;

u. via Peucetia, carreggiata senso di marcia da via Apulia a via Magna Grecia;

v. via Magna Grecia, carreggiata senso di marcia da via Peucetia a cavalcavia Padre

Pio;

w. cavalcavia Padre Pio, esclusivamente per la carreggiata con senso di marcia da via Magna Grecia a via Omodeo;

x. via Omodeo:

- carreggiata senso di marcia da via Amendola a via Salvemini;

- carreggiata senso di marcia da via Salvemini a via S. Jacini;

y. via S. Jacini.