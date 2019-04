2 aprile - Incontro con Paolo Messa autore di L’era dello Sharp Power alla libreria Laterza di Bari 02/04/2019 Martedì 2 aprile ore 18:00 presso la libreria Laterza di Bari

Incontro con Paolo Messa

autore di L’era dello Sharp Power

(ed. Egea – Bocconi)

Intervengono Anton Giulio De Robertis , Giuseppe De Tomaso, Ylenja Lucaselli

Modera Maurizio Angelillo (Tg Norba)





Siamo di fronte a una rivoluzione nella scienza delle relazioni internazionali. Il trend è globale: l'immagine dell'uomo forte, la creazione di un nemico comune, la narrazione del «noi contro di loro» promosse da regimi illiberali come Russia, Cina e Iran esercitano un'attrazione sempre più forte sulle opinioni pubbliche di tutto il mondo. È l'era dello sharp power, che come un coltello affilato trafigge il contesto mediatico e politico nei Paesi presi di mira. La lotta per la leadership globale, a colpi di fake news, manipolazione e controllo, vede nel cyberspazio un teatro d'importanza cruciale: qui a fronteggiarsi non sono solo gruppi di troll e hacker con il tacito benestare dei governi di riferimento, ma anche vere e proprie unità militari create ad hoc. Una guerra digitale e d'informazione a tutto campo che, evidenzia questo volume, minaccia anche il nostro Paese.