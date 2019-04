Bsceglie - Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace 03/04/2019 Bisceglie, 5 aprile 2019 con inizio ore 8:30

Palestre coperte Sede centrale e Plesso di Via Fani del 2° C.D. “ Prof. Arc. Caputi”.





Agire l’AGENDA 2030

ATTRAVERSO LO SPORT, UN MONDO DI RISPETTO, CONDIVISIONE E PACE





In memoria della data di inizio dei Giochi Olimpici del 1896, svoltisi ad Atene, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 67/296, ha istituito la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace che viene celebrata ogni anno e in tutto il mondo il 6 aprile.



Il Club per l’UNESCO di Bisceglie per contribuire ad accrescere la consapevolezza del ruolo storico dello Sport nel perseguimento di trasformazioni positive in ambito salute, sviluppo, pace, parità di genere e integrazione sociale, ha inteso celebrare la Giornata Internazionale dello Sport in uno con l’Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali e 2° Circolo Didattico “prof. Arc. Caputi”di Bisceglie, presso le Palestre coperte dell’Istituzione Scolastica ( Sede “Caputi” e “ plesso di Via Fani). Giocheranno tutte le Classi 1^ 2^ del Circolo e le Classi 3^ C-D del Plesso don Tonino Bello, in orario scolastico, coordinate dagli Istruttori Donatella LOSAPIO - Katia D'ADDATO del Lions Basket Bisceglie, Ivan DELL’OLIO di A.S.D. OLIMPIADI Bisceglie, Edmondo VALENTE - A.S.D. Bisceglie Rugby.

l’AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile riconosce al paragrafo 37: “il crescente contributo dello sport alla realizzazione dello sviluppo e della pace nella sua promozione della tolleranza e del rispetto e il contributo che apporta al rafforzamento delle capacità delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, nonché alla salute, l’istruzione e gli obiettivi di inclusione sociale”.



Cerimonia di Apertura ore 8:30 presso la Palestra coperta della Sede centrale “ Caputi”, venerdi 5 aprile.



Dopo i saluti del D. S. Giuseppe TEDESCHI , Pina CATINO Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie, Massimo CIVALE Decano Senato Accademico dell’ Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali, intervengono:

Agata ANGELICO (Docente Referente Attività Motorie e Progetti UNESCO del 2° C. D. “ Caputi”), Antonio DE LEO ( Presidente Associazione Italiana Arbitri Sezione “ P. Poli” Molfetta), Mino DELL’ORCO (Giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno), Donato DI LIDDO (Presidente A.S.D. OLIMPIADI di Bisceglie), Annamaria GIANGREGORIO (Psicologa, giocatrice e istruttrice di Rugby), Sara PASQUALE (Istruttrice nazionale, Responsabile settore minibasket).



L’evento gode del Patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale della Puglia.