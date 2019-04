Foggia - Le Eccellenze di Capitanata volano a Tokyo per la 10^ Fiera Wine & Gourmet Japan. 02/04/2019 Inizia una grande avventura per 21 aziende di Capitanata appartenenti al settore enogastronomico e turistico che dal 17 al 19 aprile saranno protagoniste della 10^ Fiera Wine & Gourmet Japan a Tokyo. La manifestazione accoglierà 80.000 visitatori specializzati provenienti da Giappone, Oceania, Asia orientale e sud-orientale, compresi importatori, rivenditori, produttori e professionisti del settore vino, liquori e ristorazione.

Le Eccellenze di Capitanata associate all’APS Only Food – presente sul territorio dal 2015 e che ad oggi raggruppa più di 50 aziende locali e professionisti del settore agro-alimentare e turistico – voleranno in Giappone per portare un paniere di prodotti e raccontare il variegato territorio della provincia di Foggia che comprende il Tavoliere, i Monti Dauni e il Gargano.

Il progetto, che rappresenta un ottimo strumento di marketing turistico e di promozione per l’incoming nella nostra meravigliosa terra, sarà presentato in conferenza stampa a Foggia sabato 6 aprile alle ore 10.00 nella Sala Consiglio della Fondazione Maria Grazia Barone (in via Marchese de Rosa 1) a Foggia.

Alla conferenza interverranno: l’assessore alle Attività Economiche del Comune di Foggia Claudio Amorese, la presidente dell’associazione Only Food Ilenia Diana e lo chef Giuseppe Scarlato.

«L’idea è nata durante “Assaggi di Storia”, uno dei nostri eventi svoltosi il 16 dicembre scorso, al quale hanno partecipato otto food blogger provenienti da Piemonte e Lombardia che hanno visitato Foggia e degustato diversi prodotti appartenenti alla nostra rete. In quell’occasione la blogger Laura Gobbi ci ha messi in contatto con un agente che dagli anni ‘90 si occupa di vini italiani per il mercato asiatico, il quale ci ha proposto di partecipare alla fiera in Giappone dandoci spazio all’interno del suo stand», racconta con entusiasmo Ilenia Diana.

Alla fiera di Tokyo – la prima con cui il Giappone si apre al mercato internazionale a seguito dell’accordo di libero scambio sottoscritto il 1° febbraio scorso con l’UE – saranno presenti Bianca Iafelice di APS Only Food per promuovere le aziende partecipanti, lo storico dell’arte Paolo delli Carri per valorizzare i beni culturali e il turismo e lo chef Giuseppe Scarlato che cucinerà i piatti tipici della nostra tradizione e si diletterà assieme a Kazuo Naito, il “re” dei sommelier giapponesi specializzati sul vino italiano.

Il progetto vanta il patrocinio di Puglia Promozione e dall’Assessorato alle Attività Economiche del Comune di Foggia.