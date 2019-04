Bari - 3^ Borsa di Studio Gran Premio di Bari “Nunzio Canta” 04/04/2019 Venerdì 5 aprile, a partire dalle 10, al Fortino Sant'Antonio di Bari avrà luogo la cerimonia di premiazione del vincitore della terza Borsa di Studio Gran Premio di Bari «Nunzio Canta».

Un premio del valore di mille euro per la più bella riproposizione del manifesto del Gran Premio di Bari. È la proposta che Old Cars Club – organizzatore della sesta Rievocazione della storica gara, in programma a Bari dal 26 al 28 aprile 2019 – ha lanciato anche quest’anno agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari. L’iniziativa rientra nell’ambito della terza edizione del concorso “Riscrivi il Manifesto del Gran Premio di Bari”, indetto in collaborazione con la Fondazione Nikolaos: i giovani artisti si sono cimentati nella creazione di disegni inediti, realizzati manualmente o con l’ausilio di tecniche digitali, capaci di coniugare la storicità dell’evento con una lettura artistica più moderna e originale. Le migliori tra le opere pervenute sono protagoniste, proprio in questi giorni, della mostra “La storia del Gran Premio”, inauguratasi nel Fortino lo scorso 30 marzo.

A consegnare il premio, intitolato alla memoria di Nunzio Canta – avvocato e “alfista” di lunga generazione, grande appassionato del mondo dell’automobilismo – sarà il Presidente di Old Cars Club, Antonio Durso, alla presenza del Presidente della Fondazione Nikolaos, Vito Giordano Cardone, del Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bari, Ennio Triggiani e della coordinatrice del progetto, professoressa Rosa Anna Pucciarelli.