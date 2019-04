“Libando, viaggiare mangiando”: a Foggia la conferenza stampa di presentazione della 6^ edizione. 05/04/2019 so

Mercoledì 10 aprile 2019 ore 10.00, Sala Fedora – Teatro “U. Giordano”.

Dal 3 al 5 maggio 2019 tornerà a Foggia “Libando, viaggiare mangiando”, l’evento che invita a riscoprire il cibo di strada e che quest’anno ruoterà intorno al tema “Cibo e Riciclo”.

Il programma della 6^ edizione del festival – promosso dal Comune di Foggia, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Di terra di mare, Red Hot, Streetfood Italia, Asernet, con il sostegno di Confcommercio Provincia di Foggia, con il charity partner Banco Alimentare, con il patrocinio di Regione Puglia, Puglia Promozione, Provincia di Foggia, Federturismo Confindustria e Symbola – sarà presentato in conferenza stampa a Foggia mercoledì 10 aprile alle ore 10.00 nella Sala Fedora del Teatro “U. Giordano”.

Alla conferenza interverranno: il sindaco di Foggia Franco Landella, l’assessore alla Cultura del Comune di Foggia Anna Paola Giuliani, il dirigente del Comune di Foggia Carlo Dicesare, le ideatrici dell’evento Ester Fracasso e Maria Pia Liguori, il presidente di Confcommercio Foggia Damiano Gelsomino, il presidente dell’Associazione Banco Alimentare della Daunia “Francesco Vassalli” Onlus Giuseppe Brescia.

Dopo Mediterraneo in strada, Urban food, Grani di Puglia e Cucina Madre, quest’anno il tema sarà Cibo e Riciclo perché Libando diventa sempre più sensibile alle dinamiche sociali legate al cibo.

Il tema scelto abbraccerà tutti gli ambiti di Libando, dalla cucina all’arte, con una mostra a tema e il mercatino del riciclo.

«In un mondo che bada alla razionalizzazione delle risorse -ha dichiarato il sindaco Landella-, abbinare il concetto di riciclo al food è una giusta scelta, che dimostra la sensibilità di tutti gli enti organizzatori nei confronti della sostenibilità e della razionalizzazione delle risorse. “Libando” è una manifestazione che cresce nei numeri di espositori e visitatori, ma che si evolve anche, puntando su qualità e innovazione delle scelte su contenuti e strategie».

«Sono tante le novità di questa 6^ edizione che abbiamo già presentato alla Bit di Milano a febbraio scorso. Il 10 aprile a Foggia entreremo nel dettaglio del programma, sveleremo i nomi degli ospiti e tutte le novità di un evento che abbraccia la città e tocca tanti ambiti, compreso quello culturale, perché il cibo è cultura e tradizione», afferma l’assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani.