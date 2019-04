12 aprile - Gli Scemifreddi in "Finché la marca va" al Sitara Teatro di Bari 12/04/2019 Nuovo imperdibile appuntamento con il cabaret congelato de

Gli Scemifreddi

"Finché la marca va"

Sitara Teatro – Bari, 12 aprile 2019





Bari - Continuano gli appuntamenti a teatro con Gli Scemifreddi. Una stagione teatrale aperta sotto i migliori auspici e che vedrà nuovamente in scena il trio salentino con uno show di cabaret fresco e originale.

Sul palco del Sitara Teatro, nel cuore di Bari Vecchia, venerdì il 12 Aprile 2019, Gli Scemifreddi presentano il loro attesissimo spettacolo "Finché la marca va", un concentrato di gag esilaranti, giochi di parole e trovate comiche surreali.

I tre comici salentini, reduci dal successo di una tappa internazionale, promettono di divertire grandi e piccini raccontando la vita di tre improbabili modelli tamarri che, per chissà quale inspiegabile motivo fanno successo, ma così tanto da diventare vere e proprie star del mondo della moda e tra i più famosi testimonial pubblicitari.

“Finché la marca va” è un viaggio nel surreale mondo de Gli Scemifreddi, un volo last-minute verso mete sconosciute.

L’appuntamento è presso il Sitara Teatro - via Carmine 18, Bari.