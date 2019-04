"CIRCOLI VITALI”. CESARE MAREMONTI ESPONE ALLA GALLERIA FERRARA DI MATERA 12/04/2019 "Circoli Vitali”: Cosa ci può essere di più autentico di un cerchio che racchiude in se il percorso, appunto ciclico, della vita? Nella sua nuova mostra personale, l’artista Cesare Maremonti lo dimostra con una serie di opere totalmente inedite che verrano esposte nel prestigioso spazio della Galleria Ferrara dal 13 al 30 Aprile a Matera.

Come in un libro di cui pagine sono i quadri, l’artista Maremonti Cesare sceglie di raccontarsi attraverso sperimentazioni innovative nei materiali e nelle forme, creando composizioni armoniche e di grande impatto pur di trascinarci nel suo mondo fatto di rappresentazioni di arte, di vita e di legami profondi.

Una mostra che invita ad entrare con il cuore in mano in un atmosfera che riprende il lato fiabesco dei nostri tragitti ciclici tra sogno e realtà. Una grande esposizione di opere che sollecita la parte più intima e onirica di ognuno di noi documentando con segni e colori -come filamenti preziosi- diversi percorsi di vita che si intrecciano in una tavolozza impregnata dalle esperienze individuali dell’artista, le quali vengono rese universali, attraverso la pittura come atto e strumento estremo di immortalità.

Da Sabato 13 Aprile, nel contesto di una elegante inaugurazione, alle ore 19, presso la nota Galleria Ferrara a Matera, in via Tommaso Stigliani al numero 50, le opere dell’artista Cesare Maremonti aspettano i visitatori per farsi raccontare.