3 maggio - “MANGIA!” scritto e interpretato da Anna Piscopo al teatro Abeliano di Bari 03/05/2019 MANGIA!

A solo performance



Dopo i successi romani, arriva a Bari, per la chiusura della rassegna To The Theatre del Nuovo Teatro Abeliano

“MANGIA!”

scritto e interpretato da Anna Piscopo

diretto da Lamberto Carrozzi

Scene Panagiotis Samsarelos

Luci Ettore Bianco





Ventisei anni, barese trapiantata a Roma (dove ha studiato alla Silvio D’Amico e al Duse International) Anna Piscopo, autrice e unica interprete della pièce e Lamberto Carrozzi, regista del Teatro Stabile di Capo Verde e prima attore della compagnia di Memè Perlini, di Giancarlo Sepe e protagonista della prolifica stagione delle Cantine Romane, costruiscono intorno al detto “Mang’ ca da jess mangiat!” (Mangia che devi essere mangiato!) una performance di parole che si rincorrono nella foga di vomitare tutta la rabbia di una società feroce che, dalla famiglia alla strada, è regolata dalla legge del più forte, di chi sfrutta per non essere sfruttato.





“MANGIA!” è un flusso di coscienza in cui più personaggi s’intrecciano nel corpo e nella voce di una sola performer per raccontare la storia di una giovane donna che vorrebbe sbarazzarsi del ruolo da emarginata che vive nel mondo provinciale, gretto e bigotto in cui è nata.



Per conquistare l'agognata promozione sociale parte per Roma alla ricerca di un lavoro o di un uomo che possa sistemarla. Perché questo le hanno insegnato, si riesce grazie all’uomo, per cui nutrire soggezione, usando il corpo come merce di scambio. C’è anche il lavoro, ma quello della fisicità, della fatica. Altro non esiste.



E’ l’inizio di un vagare confuso, istintivo, senza punti di riferimento. Lei sente, soffre, si ribella. Ma le radici tribali sono troppo interiorizzate. Ed è la preda ideale per un gioco al massacro dove finirà travolta, e divorata, dalla brutalità di una società spietata.



Tornerà indietro, nel suo paesino, tra le grinfie di una madre che la obbliga a mangiare, a nutrire sempre e solo il corpo, voracemente. Senza nulla di veramente suo.



Per liberarsi dalle voci che la infestano, dalla solitudine e dall’emarginazione, dovrà letteralmente divorare la sua famiglia - pietanza indigesta - ingurgitata nella furia della bulimia e del bisogno incontrollato di affetti, figure di riferimento e approvazione.



“MANGIA!” usa il cibo come metafora di violenza e sfruttamento nella famiglia e nella società.



Il 3 maggio 2019 alle h. 21.00

Teatro Abeliano | via Padre Massimiliano Kolbe 3, Bari

080 542 76 78

botteghino@teatroabeliano.com