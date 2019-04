Taranto - Torna l’Open Core Fest a Canneto Beach. Appuntamento nell’ultimo week end di aprile 25/04/2019 Sport, mare, spiritualità, gioia, condivisione, amore per la terra e tanto altro ancora. E' ciò che racchiude la VII edizione dell'Open Core Fest, il Festival delle attività umane e del territorio che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 aprile nella magica cornice di Canneto Beach. L'immancabile occasione per godersi un'esperienza a 360° con l’entusiasmante evento diventato, ormai, una tradizione a Taranto e che mette in contatto tutti coloro che vogliono esprimere le proprie passioni con l’impegno di valorizzare un territorio dalle enormi potenzialità e sempre più rivalutato. Una due giorni da affrontare energicamente alla riscoperta della bellezza e da trascorrere anche all'insegna della musica, dello svago e delle diverse attività di intrattenimento che puntano a coinvolgere sia grandi che piccoli grazie alla presenza di varie associazioni sportive e culturali. Il programma è in fase di sviluppo, ma sono previste diverse novità rispetto all’Oper Core Fest 2018. Spiccano un torneo di calcetto categoria 2008/2009 promosso dalla Uisp, una gara di crossfit a cura della Csen Taranto, la gara di Sup gestita sempre dalla Csen, oltre a una postazione della Endas in Tour. La Fondazione del Mare proporrà delle gite in barca a vela, ma è in calendario pure una gara ad ostacoli sulla falsariga della Spartan Race. Da segnalare anche una reunion fra tutti i gruppi surfistici della Puglia, un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di windsurf della regione. Spazio anche per danza, ginnastica per disabili (se ne occuperà la scuola Cronos), esibizioni di shodo, laboratori dedicati ai bimbi e per la scrittura classica giapponese con lezioni teoriche e pratiche. L’Open Core Fest vuole accogliere tutti in una meravigliosa festa del cuore, con il mare a fare da sfondo, in una suggestiva atmosfera, nel passaggio primaverile in attesa della stagione calda. Sono migliaia le persone che da alcuni anni decidono di darsi appuntamento dalle 10 del mattino fino a tarda sera per godersi l’Open Core Fest e vivere giornate piene di allegria e stupore. La manifestazione è organizzata da Associazione Terra, Promo Art, Artesia e Sisters Eventi e Jonian Surf Project. Ideatore e direttore artistico Emilio Porchetti. Tutte le info disponibili sulla pagina facebook Open Core Fest 2019, con aggiornamenti quotidiani.