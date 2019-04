[PHOTOGALLERY] DO' LAMPI ED EDOARDO WINSPEARE PER LA FESTA DI UASC AL CASTELLO VOLANTE DI CORIGLIANO D'OTRANTO (Lecce) 17/04/2019 Venerdì 19 aprile (ore 20:30 - ingresso libero) al Castello Volante De' Monti di Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce, con il concerto di Do' Lampi (Lamberto Probo e Donatello Pisanello) e la proiezione di "San Paolo e la tarantola" di Edoardo Winspeare e Stefanie Kremser-Koehler si conclude "La Festa di Uasc", rassegna organizzata dall'agenzia salentina di concerti e booking, con il sostegno di "Funder 35", programma promosso da diciotto Fondazioni private con il patrocinio dell’Associazione delle Fondazioni, in collaborazione con CoolClub e con il patrocinio di Comune di Corigliano d'Otranto, CoreACore e Puglia Creativa.



Attraverso la loro musica i due musicisti salentini Lamberto Probo (voce e tamburello) e Donatello Pisanello (organetto) fondatori di Officina Zoè, rivisitano trent’anni di esperienza comune partendo dai classici della tradizione popolare fino alle nuove composizioni dell’album Sospiri e Battiti di Pisanello attraverso il repertorio proprio di Officina Zoè. Il tutto di ispirazione profondamente popolare con frequenti collegamenti a canoni della musica contemporanea come il minimalismo e la psichedelica tra sperimentazione spontanea e improvvisazioni libere.



La serata si aprirà con la presentazione e proiezione di "San Paolo e la tarantola", film documentario di Edoardo Winspeare e Stefanie Kremser-Koehler, girato nel 1990 mentre entrambi erano studenti della "Hochschule für Film und Fernsehen" di Monaco. Si tratta di un viaggio nel Salento alla ricerca dei miti e delle pratiche legati al tarantismo. Dalle credenze popolari sul temibile morso della tarantola ai rituali sociali e musicali considerati l’unica vera terapia possibile. Il film restituisce uno spaccato sociale del mondo del Basso Salento che prova a raccontarsi ben prima del clamore mediatico della pizzica e della taranta mainstream.