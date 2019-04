Bari - calcio - A UN PASSO DAL TERZO CAPOLAVORO: LA SLY UNITED CALA IL TRIS ANCHE CON L'IDEALE 16/04/2019 A un passo dall’obiettivo. O meglio, dagli obiettivi. Il terzo capolavoro firmato Sly United è sempre più vicino dopo la stracittadina vinta contro l’Ideale Bari per 0-3 al Lovero di Palese. 79 punti in campionato e il primato del Girone A mai in discussione, con una sola partita da disputare ancora tra le mura amiche contro il Manfredonia FC.



La cronaca del match:



Mister Quarto sceglie il 4-3-3 con Lorusso che riprende il posto al centro della difesa al fianco di capitan Clementini, mentre soltanto panchina per gli acciaccati De Vezze e Zotti. Manzari-Salvati-Lacarra compongono il tridente offensivo. È proprio l’attaccante ex Omnia e Corato a portare in vantaggio gli ospiti, dopo appena cinque minuti di gioco: Faliero calcia verso la porta e un tocco di mano di Carelli porta il direttore di gara ad indicare il dischetto. È glaciale il numero 22 che spiazza Anaclerio e fa 0-1. La Sly nel primo tempo gestisce il vantaggio e trova il raddoppio al minuto 33 con Salvati: Diagnè crossa e il numero nove incorna perfettamente. Il primo tempo si chiude con il doppio vantaggio per gli uomini di Quarto.



Il sipario dei secondi 45’ si apre con il sesto sigillo di capitan Clementini in campionato su calcio d’angolo: il centrale biancorosso spinge in rete una pennellata perfetta di Ivan Loseto da corner. Il secondo tempo poi non regala altre grandi emozioni se non un rigore sparato alto da Vitale, attaccante dell’Ideale, a pochi minuti dal termine. Finisce senza storie e con un secco 0-3 il derby a tinte bianco-rossa, la Sly replica il risultato dell’andata e si avvicina all’obiettivo tanto agognato.



Il prossimo obiettivo per Zotti e compagni sarà il 25 aprile a Melendugno per la finale di ritorno di Coppa Puglia (andata: 5-0), per poi concludere la stagione in grande stile allo Sly Stadium contro il Manfredonia FC tre giorni più tardi.



Il tabellino del match:



Ideale Bari-Sly United 0-3 (5’ Lacarra, 33’ Salvati, 54’ Clementini)



Ideale Bari: Anaclerio, Papeo, Naglieri, Carelli, Pirino (46’ Glorioso); Mincuzzi, Di Bari (66’ Visceglie), Epifanio (34’ Lisi); Cocozza (70’ Portoghese), Vitale, Rinaldi. A disp: Rana, Losito, Giannoccaro, Hurt, Adige. All: Giusto-Fillanino.



Sly United: Loliva, Ancona (71’ Azzariti), Clementini, Lorusso, Loseto I (61’ Martino).; Diagnè, Colella, Faliero (57’ Turitto); Salvati (75’ Amoruso), Lacarra (75’ Loseto F.), Manzari. A disp: Visaggio, De Virgilio, De Vezze, Zotti. All: Quarto.



Ammoniti: Lacarra, Faliero (S); Anaclerio, Mincuzzi (I)

Espulsi: -.

Arbitro: Consales di Foggia.