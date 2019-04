TROFEO DELLE REGIONI: SELEZIONI DI PUGLIA IN PARTENZA PER SALSOMAGGIORE 16/04/2019 Si comincia giovedì: i ragazzi debuttano contro il Friuli Venezia Giulia, le ragazze con la Basilicata



La Puglia giovanile del basket è pronta, destinazione Salsomaggiore. Da giovedì a lunedì prossimi le selezioni U14 maschile e U15 femminile scenderanno in campo per il Trofeo delle Regioni “Cesare Rubini”. Quaranta le rappresentative regionali in gara, che si alterneranno sui campi di Fidenza, Fiorenzuola d'Arda e Parma, oltre che nella nota località termale, sede centrale della manifestazione.

Giovedì il debutto delle ragazze è fissato proprio a Salsomaggiore, contro la Basilicata, alle 11, mentre l'esordio dei ragazzi è rimandato al pomeriggio, a Fidenza, con palla a due alle 16,30: primo avversario il Friuli Venezia Giulia, in un girone eliminatorio che comprende anche Veneto e Liguria.

A disposizione dei tecnici Centrone e De Florio ci sono Ascenzione di Olimpia Gioia, Buscicchio di New Basket 99 Lecce, D'Agnano di New Basket Brindisi, De Lallo di Fenice Foggia, De Martino e Mecci di Progetto Cestistica San Severo, Malvindi di Mens Sana Mesagne, Palazzo di Basket Fasano, Petrarulo di Nuova Pallacanestro Grottaglie, Pinto di Olympia Rutigliano, Renelli di Anspi Santa Rita Taranto, Vernich di Cus Bari. «Le aspettative sono positive – osserva coach Centrone – sulla coesione del gruppo e sul gioco di squadra. Divertiamoci e facciamo il meglio possibile».

Guidata dagli allenatori Leopizzi e Angelilli, la selezione femminile può contare su Bozzi e Lauta di Pink Bari, De Caroli, Renna e Tamborrino di VoloRosa Brindisi, Inglese di Ad Maiora Taranto, Laera de I Delfini Monopoli, Pagliula e Spagnolo de La Scuola di Basket Lecce, Popio di Fenice Foggia, Semeraro di Basket Fasano, Susca di High School Basket Lab. «Siamo fiduciosi – assicura coach Leopizzi – Sappiamo che il livello della manifestazione è alto ma ce la metteremo tutta: le ragazze sono motivatissime. E noi dello staff con loro».

A disposizione dei gruppi coordinati dai dirigenti Damiani e Dioguardi e dal referente territoriale Alba, ci sono anche i preparatori fisici Misino e Dioguardi, il medico De Lucia, l'osteopata Di Vittorio e il fisioterapista Mangano. In partenza anche gli arbitri Bavaro e Mossuto e gli ufficiali di campo Pagliara e Totagiancaspro: una occasione di crescita per tutte le componenti del movimento cestistico pugliese.