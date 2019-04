29 aprile - Concerto Jazz Guido Di Leone trio – feat. Francesca Leone -Bari 29/04/2019 Lunedì 29 aprile alle ore 17.30 in occasione della Giornata Internazionale del Jazz il Polo Museale della Puglia e la Direzione del Castello Svevo di Bari presenteranno il concerto del Guido Di Leone - trio nella sala Bona Sforza del castello.

Istituita dalla Conferenza Generale dell'UNESCO nel 2011 su iniziativa di Herbie Hancock e riconosciuta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Giornata Internazionale del Jazz riunisce ogni anno i paesi e le comunità di tutto il mondo per celebrare l'arte del jazz, mettendone in risalto l’importanza quale strumento di dialogo tra i popoli, nella lotta alla discriminazione e nella promozione della dignità umana.

In collaborazione con l’Associazione Nel Gioco del Jazz, il concerto in programma il 29 aprile al Castello Svevo di Bari vedrà come interpreti Guido Di Leone alla chitarra, Fabio Delle Foglie alla batteria e Giampaolo Laurentaci al contrabbasso, featuring Francesca Leone.

Un omaggio alla buona musica e al sound sofisticato dei più grandi, da Jim Hall a Duke Ellington, durante il quale saranno eseguiti alcuni dei più importanti brani della storia del jazz; in programma tra gli altri, Just in time di Jules Styne, Chester Blues di Francesca Leone passando per il sound bossa nova di Photograph del maestro Antonio Carlos Jobim.

La partecipazione al concerto, compresa nella visita al castello, prevede le ordinarie disposizioni di cassa ministeriali.