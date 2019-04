Gioia del Colle (Bari) - Campionati Regionali Finp 2019 : Grande attesa a Gioia del Colle per Rosolino, Boni e Gilli 17/04/2019 Campionati Regionali Finp 2019: tutto pronto per il 5 maggio





Mancano due settimane al 5 maggio e cresce l’attesa per «Il nuoto si fa in tre» con l’ex campione olimpico Massimiliano Rosolino e i campioni del mondo Vincenzo Boni e Carlotta Gilli.

I tre saranno le stelle del Campionato Regionale della Federazione di nuoto paralimpico che comprende atleti con disabilità fisica e visiva. L’evento è organizzato dalla Finp Puglia, unitamente alla Framarossport, in collaborazione con la MariRossSport nella piscina di Gioia del Colle



Il Campionato si svolgerà nell'impianto gestito dall'Adriatika Nuoto, all'interno del 8° Meeting nazionale «Framaros» riservato ai Master, gli Over 25 del nuoto. Normodotati e disabili scenderanno in vasca insieme per una domenica di sport e divertimento che annullerà ogni tipo di barriera.



Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, oggi atleta di triathlon e personaggio televisivo, è tra i più grandi campioni del nuoto azzurro di tutti i tempi. Campione olimpico a Sidney nel 2000 e mondiale nel 2001 nei 200 misti, tra il 1995 e il 2008 è stato 14 volte campione europeo e 60 volte sul podio tra Olimpiadi, Europei e Mondiali.

Vincenzo Boni, classe 1988, tesserato per la Caravaggio Sporting Villagge e per le Fiamme Oro, Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, è tra gli atleti paralimpici più brillanti del nuoto italiano e non solo, per la categoria S3. Nel suo palmares c'è un bronzo alle Olimpiadi di Rio del 2016 nei 50 dorso, oltre a quattro ori, tre argenti e un bronzo europei e due argenti e quattro bronzi mondiali.

Carlotta Gilli, classe 2001, è tra le atlete azzurre della Finp più promettenti. Tesserata per la Società Rari Nantes Torino e per le Fiamme Oro, Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, è detentrice di 9 record del mondo per la categoria S13, ha vinto 5 ori e un argento ai Mondiali del Messico nel 2017 e quattro ori agli Europei nel 2018.



«Ringrazio tutte le aziende ci hanno dimostrato il loro sostegno - dice Francesco Piccinini, delegato regionale Finp Puglia – in particolare i nuovi sponsor che hanno accolto con entusiasmo il nostro evento e i vecchi che hanno riconfermato la fiducia nei nostri confronti in virtù di quanto di bello e importante fatto l’anno scorso. Mi dispiace invece che alcune aziende che a maggio 2018 ci avevano sostenuto non hanno creduto anche stavolta in questo ambizioso progetto. Un progetto che porterà a Gioia tre campioni che hanno scritto e stanno scrivendo la storia del nuoto nel segno di uno sport senza barriere, che annulla ogni tipo di differenza. L’anno scorso in acqua scesero più di 500 atleti, quest’anno prevediamo gli stessi numeri».



Le gare Master saranno intervallate dalle gare Finp. Si partirà alle 8.00 con il riscaldamento degli atleti, poi alle 9.00 la prima gara Master (200 stile) e subito dopo le prime gare Finp e così via fino ai 50 stile..

Nel pomeriggio la manifestazione procederà con le gare Master. Si partirà alle 14.00 con il riscaldamento e alle 15.00 inizieranno le gare (200 farfalla, 100 dorso, 200 misti, 50 rana, 100 misti, 200 dorso e 100 stile). Al termine del Meeting saranno effettuale varie premiazioni Master.