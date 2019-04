Bari - Manifestazioni per il Bicentenario della nascita del musicista barese Nicola De Giosa (Bari 1819- 1885) 28/04/2019 Il 3 maggio 2019 si compie il bicentenario della nascita di Nicola De Giosa (Bari, 3 maggio 1819 – ivi, 7 luglio 1885) il più noto e valente musicista barese del XIX secolo, che si rapporta all'800 musicale della nostra città come Niccolò Piccinni per il '700.

Il progetto sarà distinto da una serie di eventi culturali e musicali organizzati dal Comitato Promotore per le celebrazioni del bicentenario*. Nato nel 2018 da un’idea di Roberto Mattoni - studioso barese consulente artistico, teatrale e televisivo - sostenuto dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia in collaborazione con importanti istituzioni culturali del territorio (Biblioteca Nazionale, Università e Conservatorio di Bari).



L’articolata manifestazione commemorativa prenderà avvio martedì 30 aprile 2019 (Inaugurazione ore 16.30), presso l’Auditorium della Biblioteca Nazionale di Bari (Cittadella della Cultura, Via Pietro Oreste 45, Bari) con l’inaugurazione della mostra “Nicola De Giosa e il genio musicale di Puglia” che esporrà i manoscritti musicali del Fondo De Giosa donati nel 1936 dalla famiglia del compositore alla Biblioteca Nazionale e altra ricca documentazione, e sarà visitabile fino al 31 maggio 2019.



Seguirà venerdi 3 maggio, giorno del bicentenario, il convegno nazionale di studi “Nicola De Giosa: non solo Don Checco” che si svolgerà presso il Salone degli Affreschi nell’Ateneo dell’Università degli Studi di Bari (dalle ore 9.30 fino alle 18), patrocinato da importanti istituzioni culturali nazionali e regionali (Società Italiana di Musicologia, Istituto Italiano per la Storia della Musica, Donizetti Society (Londra), Accademia Pugliese per le Scienze, Società di Storia Patria per la Puglia, Istituto di Bibliografia Musicale di Puglia). Il Convegno vuole rappresentare un momento di riflessione non solo sulla produzione artistica del compositore, ma soprattutto sul suo lascito culturale come artista di rilievo internazionale, in un periodo, l’Ottocento, di grandi cambiamenti sociali e culturali.



Chiuderà le manifestazioni di apertura il concerto lirico monografico “Nicola De Giosa e la romanza da salotto” del 17 maggio presso il Foyer del teatro Petruzzelli di Bari ore 18.30, ai piedi della statua di Nicola De Giosa, nel teatro che avrebbe dovuto portare il suo nome. Giovani e valenti artisti formatisi presso il Conservatorio cittadino, renderanno omaggio al compositore barese con un programma di romanze da camera per voce e pianoforte su testi italiani, francesi e napoletani, scelti nel copioso elenco di oltre 400 titoli scritti dal compositore nel genere della romanza. Special guest sarà il basso-baritono barese Domenico Colaianni, che impreziosirà il concerto interpretando la celebre aria dal Don Checco “Ah! Ca li dienti abballano”.







Il Comune di Bari per l’occasione ha voluto lasciare un segno imperituro della ricorrenza, intervenendo con una iniziativa particolarmente significativa: nella centralissima via De Giosa, intitolata al compositore quando questi era ancora vivente, saranno sostituite le targhe toponomastiche che riporteranno lo stemma delle celebrazioni e soprattutto le esatte date di nascita e morte dell’artista.



Altri eventi sono in via di definizione per i mesi successivi e le celebrazioni degiosiane si concluderanno a fine anno con il concerto lirico sinfonico “Omaggio a De Giosa” organizzato dal Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, con l’orchestra del Conservatorio presso l’Auditorium Nino Rota.

Associazioni turistiche e culturali della città potranno organizzare visite guidate ai luoghi di De Giosa (mostra in Biblioteca Nazionale, Bari Ottocentesca, Petruzzelli, Rione di Santa Scolastica, tomba di De Giosa) rivolgendosi all’associazione “I Luoghi della Musica”.