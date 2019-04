20 aprile - Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Modugno - Unica tappa in Puglia 20/04/2019 La band bergamasca acquisita recentemente dalla Sony Italia, sarà in concerto domani sera al Demodé di Modugno

Il "Fuori dall'Hype" Tour è partito il 6 aprile da Padova collezionando un sold out dopo l'altro

(Demodé Club, via dei Cedri 14 Modugno (BA), sabato 20 aprile ore 21:30)



Sabato 20 aprile (apertura porte ore 20, ingresso 18 euro) i Pinguini Tattici Nucleari arrivano finalmente in Puglia, al Demodé Club di Modugno (BA), con il "Fuori dall'Hype" Tour, l'organizzazione è di Ubique Concerti.



Dopo il lunghissimo tour di oltre 100 date di Gioventù Brucata, conclusosi con un sold out ai Magazzini Generali, tornano i Pinguini Tattici Nucleari, band che ha fatto dell'ironia e del mix di generi i propri marchi!



La band ha cominciato un tour di concerti sui palchi dei principali club italiani ad aprile 2019 per presentare il nuovo disco "Fuori dall'Hype", uscito in primavera. L'hanno preceduto i singoli "Verdura", "Sashimi" e la title track "Fuori dall'Hype".



I Pinguini Tattici Nucleari nascono (per caso) nel 2012 e sono capitanati da Riccardo Zanotti (compositore di testi e musiche), Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati.

L'esordio discografico risale al 2012 con l'EP “Cartoni Animali”, seguito nel 2014 dal primo disco “il re è Nudo” e nel 2015 da “Diamo un Calcio all’’Aldilà”. Nell’aprile 2017 esce il loro ultimo disco Gioventù Brucata, un mix caleidoscopico di generi e tematiche che fin da subito ottiene un ottimo riscontro di pubblico e critica: il loro singolo Irene è arrivato a 3 milioni e mezzo di streaming ed il video ha superato abbondantemente il milione di views.