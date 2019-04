[PHOTOGALLERY] Presentata la stagione della nazionale seniores maschile a Roma. Tutto gira intorno al torneo preolimpico di Bari 19/04/2019 VIDEO -> https://[url]youtu.be/oI4TD27faSg[/url]

Si è tenuta mercoledì a Roma, sulla terrazza della Federazione Italiana Pallavolo, la conferenza stampa di presentazione della stagione delle nazionali. Alla presenza del Presidente FIPAV Bruno Cattaneo e dei tecnici delle nazionali Davide Mazzanti e Gianlorenzo Blengini, è stata presentata la lunga estate azzurra che vedrà le due nazionali seniores impegnate su diversi fronti. Sarò una stagione che ruoterà intorno ai due tornei di qualificazione alle Olimpiadi in progamma nel mese di agosto e sarà Bari la sede di quello maschile con il PalaFlorio che farà da cornice al preolimpico che vedrà impegnata la nazionale di Gianlorenzo Blengini dal 9 all'11 agosto con un percorso di preparazione che avrà inizio il 29 luglio e terminerà proprio con la tre giorni di torneo. In queste due settimane gli azzurri scenderanno in campo al PalaFlorio anche per due amichevoli con il Belgio (1 e 2 agosto) per preparare al meglio l'appuntamento di punta della calda estate azzurra. Avversarie dell'Italia saranno Australia, Camerun e la temutissima Serbia con la quale, presumibilmente, gli azzurri si contenderanno il pass per la rassegna a cinque cerchi del 2020. Nella calda giornata romana, Blengini ha presentato così la stagione che gira intorno al torneo preolimpico di Bari: "Sarà una stagione stimolante, dove bisognerà essere bravi a fare un percorso efficace anche dal punto di vista progettuale. Vado per priorirà e la priorità assoluta è il torneo preolimpico di Bari intorno al quale ruota ciò che verrà prima. L'obiettivo è quello di arrivare, con la prima parte di stagione, nelle migliori condizioni per agosto. Conosco il calore del pubblico di Bari, dei tifosi italiani che ci hanno accompagnati durante il mondiale, e credo che anche in questa occasione saremo circondati dal calore della nostra gente. Credo - continua Blengini - che il commissario tecnico abbia dei doveri, tra gli altri quello di fare la sua parte senza pensare al perchè magari alcuni ragazzi non hanno trovato spazio nel club dando loro un'opportunità, se il progetto lo permette, per potersi poi ritagliare uno spazio progressivamente sempre più grande. Ci sono dei ragazzi di prospettiva che devono però dimostrare di meritarsi il posto sul campo. Il progetto che ruota intorno al preolimpico fa si che nella prima parte di stagione avremo modo di far rifiatare chi è stato più impegnato nei club. Arriveremo a Bari per tempo a fine luglio, per poter stare sul campo che ci vedrà protagonisti nei tre giorni di torneo. Sfrutteremo la capacità organizzativa che ben conosco e so che ci sarà grande cura a livello organizzativo. Faremo due amichevoli nel palasport di Bari e avremo modo di giocare partite vere su quel campo. Questo sarà il modo in cui concluderemo la preparazione al torneo. Il mio invito - conclude il tecnico azzurro - è quello di starci vicini ma già so che il pubblico pugliese lo farà, come ha sempre dimostrato grandissimo entusiasmo e grandissimo affetto verso l'azzurro e nei confronti della pallavolo. Andremo a Bari certi di ciò che abbiamo sempre trovato in Puglia. Invito tutti a sostenere questo gruppo che metterà tutto se stesso nel raggiungere questo importante obiettivo".

Gli impegni azzurri a Bari:

29/7-8/8 Collegiale a Bari

1/8 Amichevole Italia-Belgio a Bari (ore 21)

2/8 Amichevole Italia-Belgio a Bari (ore 19)

9/8-11/8 Qualificazioni Olimpiche a Bari

Biglietteria torneo preolimpico:

Bari, PalaFlorio 9-11 agosto -> http://bit.ly/2I5EqIa

9 agosto ore 18: Australia-Serbia; ore 21: Italia-Camerun? -> http://bit.ly/2I5EQ1c

Parterre Numerato Intero: EUR 32,00

Tribuna Numerata Intero: EUR 22,00

Gradinata Non Numerata Intero: EUR 12,00

10 agosto ore 18: Serbia-Camerun; ore 21: Italia-Australia -> http://bit.ly/2I907XH

Parterre Numerato Intero: EUR 32,00

Tribuna Numerata Intero: EUR 22,00

Gradinata Non Numerata Intero: EUR 12,00

11 agosto ore 18: Camerun-Australia; ore 21: Italia-Serbia -> http://bit.ly/2Ibo7K

Parterre Numerato Intero: EUR 42,00

Tribuna Numerata Intero: EUR 30,00

Gradinata Non Numerata Intero: EUR 15,00

Più di 50 giovani atlete pugliesi di fronte ai tecnici del settore nazionali. "Puglia, regione in grande evoluzione", l'analisi di Luca Pieragnoli.

Video -> https://youtu.be/XEP9QdeNgck

Più di 50 giovani atlete pugliesi nate tra il 2004 e il 2006 hanno partecipato al RegionalDay femminile tenutosi a Castellana Grotte, presso la palestra dell'Istituto Consoli-Pinto (CasaMater), lunedì 15 maggio. Alla presenza dei tecnici del settore nazionali Luca Pieragnoli, Pasquale D'Aniello, Domenico Chiovini e Maurizio Garozzo e del CQR, le atlete hanno svolto una seduta di allenamento di fronte al numeroso pubblico presente nell'impianto scolastico castellanese. Un giro d'Italia, quello portato avanti da Pieragnoli, che tende a scoprire i talenti del territorio e, nella fattispecie, a formare il gruppo della nazionale U16 che parteciperà nel mese di luglio ai campionati europei. La Puglia, penultima regione di questo giro d'Italia, precede la Sicilia regione che chiuderà questo speciale tour e che ospiterà anche lo stage nazionale conclusivo dal quale uscirà il gruppo di azzurrine. A raccontare il regionalday pugliese è stato Luca Pieragnoli, responsabile dei processi selettivi al femminile per la Federazione Italiana Pallavolo: "La Puglia è una regione in grande evoluzione con grande entusiasmo perchè è quello che abbiamo vissuto in palestra. Abbiamo avuto un'entusiasmante risposta dalle ragazze su quello che è il loro talento, per questo abbiamo chiamato questo percorso "Metti in gioco il tuo talento". SIamo convinti che le ragazze possano giocare una pallavolo che assomigli alla pallavolo dei grandi e ne abbiamo avuto conferma, merito della struttura regionale e delle società. Abbiamo una grandissima generazione pallavolisticamente parlando. Si sta evidenziando un gruppo di ragazze di grande qualità dai parametri importanti dal punto di vista fisico e tecnico. Stiamo cercando di andare verso il territorio, più si stringe l'anello tra territorio e squadre nazionali e più avremo risultati in termini di crescita. L'entusiasmo generato dalla nazionale seniore di Davide Mazzanti ha creato intorno a se un importante entusiasmo nelle nazionali giovanili. La nazionale U16, che uscirà da questo gruppo di età, giocherà l'Europeo a luglio a Trieste, la juniores e la pre juniores saranno impegnate nel mondiale. Andiamo avanti ora in questo tour proseguendo con l'ultima regione da visionare la Sicilia dove avremo anche uno stage nazionale e da li tireremo le somme per creare un gruppo di ragazze che formeranno la nazionale U16. Questa generazione sta dimostrando nei numeri e nei contenuti un grandissimo valore".

Sabato giornata di Coppa per le 16 in corsa per l'ambito trofeo regionale. Alle 11 le semifinali e alle 17 le finali sulle quattro sedi di gioco della Coppa Puglia di C e D maschile e femminile

Consueto sabato pre pasquale di Coppa per la pallavolo pugliese con sedici formazioni in corsa per la conquista del trofeo regionale nella propria categoria. Saranno quattro le sedi di gioco delle Final4 di Coppa Puglia di C e D maschile e femminile a partire da Grottaglie che ospiterà la Final4 di Coppa Puglia di C maschile con l'organizzazione affidata alla società di casa della Volley Club Grottaglie, sempre in territorio tarantino si svolgerà la Final4 di Coppa Puglia di C femminile con la Security Fire Castellaneta che ospiterà sui campi di Castellaneta e Laterza la giornata di Coppa. In serie D ci si sposta in territorio barese con la Polis Corato che ospiterà la Final4 di Coppa Puglia di D femminile mentre CUS Bari e Asem Bari co-organizzeranno la Final4 di Coppa di serie D maschile su due campi nel capoluogo pugliese. Le finali saranno trasmesse in streaming a cura delle società organizzatrici, aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook FIPAV Puglia (www.facebook.com/fipavpuglia) e sulla pagina dedicata ai risultati della Coppa Puglia sul sito del CR FIPAV Puglia.

Riferimenti social:

CM

Facebook -> https://www.facebook.com/volleyclubgrottaglie/

CF

Facebook -> https://www.facebook.com/CoppaPugliaCastellanetaLaterza2019/

DM

Facebook -> https://www.facebook.com/CusBariPallavolo/

DF

Facebook -> https://www.facebook.com/poliscorato/

Il programma:

Final4 Coppa Puglia CF - Sabato 20 Aprile 2019

- Società Organizzatrice: Volley Castellaneta

Semifinali Ore 11

Adriatica Volley Trani - Il Podio Fasano (Palestra Plesso "Michelangelo" - Laterza - (Ta))

Primadonna Volley Bari - Security Fire Castellaneta (11:00 Palasport - Castellaneta - (Ta))

Finale Ore 17 - (11:00 Palasport - Castellaneta - (Ta))

Final4 Coppa Puglia CM - Sabato 20 Aprile 2019

- Società Organizzatrice: Asd Volley Club Grottaglie

Semifinali Ore 11

Asdr Arre' Formaggi Turi - Volley Club Grottaglie (Palazzetto Campus Campitelli - Grottaglie - (Ta))

New Volley Polignano - Spot&Go Racale-Alliste (Palazzetto Sant'elia/Marinelli - Grottaglie - (Ta))

Finale Ore 17 - (Palazzetto Campus Campitelli - Grottaglie - (Ta))

Final4 Coppa Puglia DF - Sabato 20 Aprile 2019

- Società Organizzatrice: A.S.D. Polis Corato

Semifinali Ore 11

New Optics Melendugno - A.S.D. Foggia Volley (Tensostatico Comunale - Corato - (Ba))

Pvg Academy Fides - Asd Polis Corato (Palazzetto Dello Sport - Corato - (Ba))

Finale Ore 17 - (Palazzetto Dello Sport - Corato - (Ba))

Final4 Coppa Puglia DM - Sabato 20 Aprile 2019

- Società Organizzatrice: Cus Bari - Asem Bari

Semifinali Ore 11

C.U.S. Bari Asd - Bcc Leverano (Palazzetto Cus Bari - Bari)

A.S.D. Asem Volley Bari - Asd Green Volley Galatone (Palestra Iiss "Majorana" - San Paolo - Bari)

Finale Ore 17 - (Palazzetto Cus Bari - Bari)

Così lo scorso anno in Coppa Puglia:

2017/2018

Deco Domus Noci (CF)

Errico Tecnomaster.biz Cerignola (CM)

Real Volley Conversano (DF)

Casareale Volley Gravina (DM)