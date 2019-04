MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI GIOIA DEL COLLE E PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE- VISITE GUIDATE- 21- 22 APRILE 19/04/2019 VISITE GUIDATE

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI GIOIA DEL COLLE

E PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE

DOMENICA 21 APRILE ORE 11.00-17.00

LUNEDI’ 22 APRILE ORE 10.00 – 11.30 - 16.00 - 17.30





In occasione delle festività pasquali dal 21 al 22 aprile il Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle ed il Parco Archeologico Di Monte Sannace presentano un programma di iniziative, nell’ambito delle attività di promozione culturale del Polo Museale della Puglia.



DOMENICA 21 APRILE ORE 11.00 - 17.00: visita guidata presso il Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle;



LUNEDI’ 22 APRILE ORE 10.00 – 11.30 - 16.00 - 17.30: visita guidata presso il Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle;



LUNEDI’ 22 APRILE ORE 10.00 – 11.30: visita guidata presso il Parco Archeologico Di Monte Sannace.



Gli eventi sono organizzati da NovaApulia società concessionaria del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per la gestione integrata dei servizi nei Castelli e nei Musei statali in Puglia.



Per le visite guidate è prevista una tariffa ridotta ed è richiesta la prenotazione ai seguenti contatti:



080.3491780

castello.gioiadelcolle@novaapulia.it