27 aprile - Da Torino il gruppo Eugenio in Via di Gioia col tour Natura Viva a Conversano (Bari) 27/04/2019 Il Gruppo musicale torinese Eugenio in Via di Gioia, formato da Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo di Gioia e Lorenzo Federici, approda in Puglia a Conversano per la penultima tappa del tour 2019.

Il concerto avrà luogo sabato 27 Aprile presso la Casa delle Arti , dove sarà presentato in nuovo progetto discografico, uscito a Marzo per Virgin records ( Universam Musica Italia): Natura Viva.

Un album diverso, dalla vena meno goliardica rispetto ai precedenti, in pieno stile indie italiano, dove la "natura viva" è quella che vedono di notte osservando la gente che passa e che ha ispirato la scrittura dei testi.



Apertura porte: h 21.00

Inizio concerto: h 22.30