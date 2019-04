Ruvo di Puglia (Bari) - MUSICA E ANIMAZIONE A PARCO MENNEA: A RUVO LA PASQUETTA È URBANA 20/04/2019 Si chiama Pasquetta’n Rock ed è una delle novità del programma di Ruvo a Primavera: lunedì 22 aprile, nel giorno di pasquetta, il parco urbano Pietro Mennea ospiterà musica, giocolieri, mangiafuoco, streetfood, animazione per i più piccini, e la sera un gran finale con il concerto dei White Queen, rinomata cover band dei Queen.



La manifestazione, che ha anche un importante scopo benefico, è organizzata da una rete di operatori, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ruvo di Puglia, in favore di “Ali di scorta Onlus” associazione impegnata nel supporto alle famiglie dei bambini con patologie oncologiche, e ASAA - Associazione Sostegno Alopecia Areata.



L’iniziativa, pensata per dare anche a chi non potrà concedersi una gita fuori porta, un’occasione di socialità all’aria aperta, sarà anche l’occasione per animare Parco Mennea, l’area verde pubblica che proprio l’anno scorso è stata arricchita di storia e di bellezza con l’impianto di beni 24 ulivi secolari monumentali, espiantati da Ferrotramviaria – Ferrovie del Nord Barese in occasione dei lavori del “Grande Progetto” e donati al Comune di Ruvo. L’impianto di questi bellissimi alberi, richiesto e ottenuto dall’Amministrazione Comunale, è stato possibile grazie alla disponibilità di Ferrotramviaria e di Damiano Venuti e Mariano Fracchiolla che, insieme agli Uffici e sotto la regia del consigliere delegato alle questioni ambientali Antonio Mazzone hanno scrupolosamente seguito tutto l’iter per l’impianto.