28 aprile - X edizione della Rassegna Coreografica Ai Confini del Corpo diretta da Simona De Tullio - Bari 28/04/2019 Avrà luogo domenica alle ore 19.00 presso l'Auditorium Vallisa di Bari la X edizione della Rassegna Coreografica Ai Confini del Corpo diretta da Simona De Tullio, promossa dalla Breathing Art Company con il contributo della Regione Puglia.



La rassegna ha visto una serie di attività laboratoriali e performative da dicembre ad oggi e culmina con questo momento finale che celebra l'arte coreografica espressa dagli autori del nostro territorio. In scena i lavori dei coreografi: Alessandra Gaeta, Maria Rinaldi, Giorgio Mogavero, Sara Accettura, Stephanos Bizas, Francesco L'Abbate, Fabrizio Natalicchio, Ilaria Nigri.



Uno showcase dedicato alla danza pugliese di autori che si distinguono sulla scena nazionale e internazionale con dei lavori di ricerca e d'ispirazione contemporanea. In apertura giovanissimi danzatori che hanno partecipato al progetto Creative Breath, progetto di promozione deicato all'arte compositiva. Chiude la rassegna un breve estratto di Sud, spettacolo della Breathing Art Company, con in scena i danzatori Ilaria Lacriola e Francesco L'Abbate, con le coreografie di Simona De Tullio, che sarà presente al Budapest Dance Theatre il prossimo mese di maggio 2019.



Ingresso libero.