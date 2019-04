28 aprile - Evento "storico" con Alessandro Barbero e il concerto "L'era di Bob Marley" - Foggia 28/04/2019 A Musica Civica si parla di storia con Alessandro Barbero.

Domenica 28 aprile ospite del settimo evento della rassegna uno dei più autorevoli storici italiani, nonché apprezzatissimo divulgatore televisivo.

A seguire l’originale concerto “L’era di Bob Marley” che porterà il pubblico del Teatro Giordano di Foggia negli anni Sessanta e Settanta con la straordinaria voce di Mitchell Brunings, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli.



Nel settimo evento di Musica Civica si parla di storia con uno dei più grandi storici contemporanei, Alessandro Barbero.

“Le visioni di uno storico” è il titolo della conversazione che il noto docente e scrittore terrà domenica 28 aprile alle 19 sul palco del Teatro Giordano di Foggia.



Apprezzatissimo divulgatore televisivo, dal 2007 Barbero collabora a una rubrica di usi e costumi storici nella trasmissione televisiva Rai Superquark, mentre dal 2013 introduce i documentari storici del canale Rai Storia. I video delle sue lezioni e delle sue trasmissioni sono seguiti da una platea immensa di fan che li condivide sui social.



I suoi racconti accompagnano gli ascoltatori, che percepiscono e rivivono degli eventi storici i dolori, le paure, le passioni, le meschinità umane. Scompaiono le distanze secolari e la storia diventa un affare che ci riguarda.



Barbero crede nella necessità, ad esempio, che i politici dialoghino con gli storici, perché la storia non può dare certezze sul futuro, ma certamente può aiutare a non commettere gli stessi errori. La storia può e deve partecipare, nella duplice opera di previsione e revisione, alla corretta lettura del presente.

Anche l’originale concerto “L’era di Bob Marley” porterà il pubblico del Giordano indietro nel tempo, negli anni Sessanta e Settanta, quando un giovane giamaicano diffondeva in tutto il mondo la musica reggae, parlando con le sue canzoni della lotta contro l’oppressione politica e razziale e dell’invito all’unificazione dei popoli di colore come unico modo per raggiungere la libertà e l’uguaglianza.



Bob Marley è stato un leader politico, spirituale, musicale e religioso che ha cambiato il corso della storia della musica con brani come I Shot the Sheriff, No Woman No Cry, Is This Love, Get Up, Stand Up, Waiting in Vain, Buffalo Soldier, Redemption Song, Could You Be Loved, So Much Trouble in the World. A Musica Civica si potranno riascoltare queste meravigliose canzoni in una versione eccezionalmente innovativa ed originale, grazie agli arrangiamenti per orchestra sinfonica di Roberto Molinelli, che dirigerà l’Orchestra Sinfonica della Magna Grecia.





Ad interpretare quei brani leggendari sarà la voce straordinaria di Mitchell Brunings che, da vincitore di The Voice of Holland e con la sua popolarità su YouTube, entra in contatto con la famiglia Marley e nel 2015 interpreta il ruolo principale nel musical Marley al teatro Center Stage di Baltimora, ottenendo ancor prima del finale di stagione il maggior incasso mai ottenuto nella storia della compagnia. Attualmente Mitchell ha una carriera che lo porta ad esibirsi nei palchi più prestigiosi di tutto il mondo.



Un altro evento eccezionale per una rassegna che si avvale della direzione artistica di Gianna Fratta e che è supportata da numerosi enti pubblici e privati per la qualità dei suoi appuntamenti.



Musica Civica 2019 si avvale, infatti, del sostegno del progetto 3Digital Concert cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato all’Agricoltura –, del Comune di Foggia, del progetto D.A.M.A. a valere sul Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020 e di numerose istituzioni private, come, tra le altre, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la Fondazione Apulia Felix, la Ditta Capobianco, la Fortore Energia spa, la Banca Mediolanum.



L’ingresso all’evento è con abbonamento o biglietto in vendita al botteghino del Teatro Giordano (Piazza Cesare Battisti) a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo (dalle ore 18.00) ad un prezzo variabile dai 10 ai 15 euro a seconda del posto.



Per ulteriori informazioni o prenotazione dei biglietti si possono contattare i numeri di telefono 328.1588160 e 0881.711798, o si può scrivere a musicacivica@gmail.com.