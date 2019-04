Barletta - Soppressione passaggi a livello via Andria – via Vittorio Veneto, ok a passaggio pedonale con via Callano 23/04/2019 Collegherà via Callano con via Andria, consentendo il transito dei pedoni. Si tratta di un passaggio pedonale che attraverserà parte della proprietà delle officine Messina che hanno dato la propria disponibilità a tale intervento. I lavori inizieranno nei prossimi giorni e saranno compiuti entro una settimana.

“Cercheremo, per tutto il tempo della durata dei lavori per la soppressione dei passaggi a livello, di alleviare i disagi dei residenti di via Callano – ha detto il sindaco Cosimo Cannito – e di realizzare tutti quegli interventi e soluzioni pensati e condivisi con gli stessi cittadini negli incontri pubblici avuti prima che iniziassero i lavori”.

“E’ doveroso riconoscere e ringraziare la disponibilità dei proprietari delle officine Messina – ha aggiunto Cannito – per questo intervento, mentre si resta in attesa che Ferrotramviaria ci comunichi la propria disponibilità per la realizzazione di un ulteriore passaggio pedonale che consenta, da via Andria, di raggiungere via Filannino e via Romagnosi”.