DUCATI & SCRAMBLER LEVANTE MOTOR FEST 27-28 APRILE 2019 - FIERA DEL LEVANTE – BARI 25/04/2019 Il rombo dei motori della “rossa” di Borgo Panigale arriva in Puglia per un weekend all’insegna di passione, spettacolo, test ride e divertimento dedicato a tutto il Sud Italia



Bari si appresta a vivere un week end esplosivo tra Cinema, Sport e Tendenze che la renderanno capitale indiscussa di eventi nazionali pensati per soddisfare Tutt*, ma proprio Tutt*. Come la nostra due giorni, voluta da Nuova Fiera del Levante e organizzata da Moab, azienda leader in Italia nell’ambito degli eventi sportivi legati ai motori, e realizzata in collaborazione con Ducati e Scrambler Holding, Camera di Commercio di Bari, del dealer Ducati di Bari, del Ducati Owners Club di Bari, dell’Autodromo del Levante e dell’Old Cars Club organizzatore del Gran Premio di Bari. Media partner dell’evento è Radionorba.



SABATO 27 E DOMENICA 28 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 19,00

Ducati & Scrambler Levante Motor Fest sarà l’occasione per dare appuntamento durante una festa dedicata ai Ducatisti del Sud Italia, ai Club Ufficiali, ma non solo. L’evento è infatti rivolto a tutti gli appassionati di motori.

All’interno della Fiera del Levante (ingresso Orientale) sarà allestito un grande contenitore di esperienze per gli appassionati di motociclismo di tutte le età. Occasioni uniche per vivere, testare e ed ammirare la gamma Ducati & Scrambler ma anche show ad alto tasso di adrenalina, area kids per i più piccoli e per i più giovani prove legate alla educazione stradale.

Una location unica dove il pubblico – ricordiamo che l’ingresso è gratuito – potrà trovare lo Scrambler Village, l’area FMX freestyle by Daboot, l’area Kids per un primo approccio alla guida in sicurezza, l’area Ducati Tour con il Dealer Ufficiale Ducati Bari e l’area del Motoclub Desmo Branco DOC Bari.

Sarà inoltre prevista un’area realizzata e gestita dall’Autodromo del Levante in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana dove esperti istruttori guideranno il pubblico in dimostrazione e corsi di guida con moto Scrambler ma anche con vetture del gruppo Volkswagen. E ancora taxi drift con passeggero e show Kart da competizione a due posti.



TEST RIDE A CURA DEL DEALER DUCATI BARI

Il Ducati & Scrambler Levante Motor Fest grazie all’attività del Dealer Ducati di Bari e alla collaborazione del Ducati Owners Club Bari “DesmoBranco” farà vivere a tutti coloro che lo vorranno l’emozione di un test ride unico. Un’opportunità speciale per provare i modelli della gamma Ducati 2019: il nuovo Diavel 1260, la nuova Multistrada 950, la nuova Hypermotard e il nuovo Scrambler Icon.



ESIBIZIONI SPETTACOLARI CON I DABOOT

DaBoot è un gruppo di piloti professionisti e semiprofessionisti che praticano motocross, quad e motoslitta freestyle. Saranno a Bari in occasione del nostro evento e proporranno anche una importante attività sociale di cui vi comunicheremo nelle prossime ore.

DaBoot promuove ormai dal 2002 il freestyle motocross con esibizioni, gare ed eventi, in tutta Italia, Europa e nel mondo.





DUCATI & SCRAMBLER LEVANTE MOTOR FEST E GRAN PREMIO DI BARI

Le due manifestazioni s’incontrano in due momenti dedicati nella giornata di sabato. Al mattino le auto d’epoca del GP di Bari arriveranno in Fiera mentre nel tardo pomeriggio alcune Ducati saluteranno il pubblico su Corso Vittorio Emanuele con una travolgente “sgasata”.





PROGRAMMA DUCATI & SCRAMBLER LEVANTE MOTOR FEST

In aggiornamento

PROGRAMMA SABATO 27 APRILE



ORARIO ATTIVITA LUOGO

Ore 10:00 Apertura Fiera





Ore 10.00-13.00 e 15.00 -18.00 Attività per bambini Peg Perego (pistino e 10 motine elettriche)

Area 71

Attività di Guida Sicura con FMI e Autodromo del Levante Area 85/89

Ore 10.00 – 18.00 Ducati Around Bari a cura del Dealer Bari (30 moto tra Monster/Multistrada e 20 Scrambler)

Area 71 e lungomare di Bari

Villaggio Scrambler Area 71

Attività di animazione e abilità a cura del DOC Bari Area 71

Ore 11.00 -11.30

Primo spettacolo freestyle by Daboot

Area 71

Ore 12:00- 14:00 Le auto d’epoca del Gran Premio di Bari fanno visita al Ducati & Scrambler Levante Motor Fest

Ore 14.00 - 14.30 Secondo spettacolo freestyle by Daboot

Area 71

Ore 17.00 - 17.30 Terzo spettacolo freestyle by Daboot

Area 71

Ore 19:00 – 21:00 Ducati&Scrambler Levante Motor Fest arriva in città e saluta il pubblico del Gran Premio di Bari. Corso Vittorio Emanuele







PROGRAMMA DOMENICA 28 APRILE



ORARIO ATTIVITA LUOGO

Ore 10 Apertura Fiera

Ore 10.00-13.00 e 15.00 -18.00 Attività per bambini Peg Perego (pistino e 10 motine elettriche) Area 71

Attività di Guida Sicura con FMI e Autodromo del Levante Area 85/89

Ore 10.00 – 18.00 Ducati Around Bari a cura del Dealer Bari (30 moto tra Monster/Multistrada e 20 Scrambler)

Area 71 e lungomare di Bari

Villaggio Scrambler Area 71

Attività di animazione e abilità a cura del DOC Bari Area 71

Ore 11.00 - 11.30 Primo spettacolo freestyle by Daboot

Area 71

Ore 14.00 - 14.30 Secondo spettacolo freestyle by Daboot

Area 71

Ore 16.30 -17.00 Terzo spettacolo freestyle by Daboot

Area 71

Dalle 17.30 in poi Parata Moto nelle vie di Bari



Dalle 19:00 Disallestimento