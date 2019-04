Immagine: © Beatrice Chima 26 aprile - Sottosopra Fest 2019 con Franco126 l'anteprima a Bari. 26/04/2019 Sottosopra Fest 2019



Al via a Bari venerdì 26 aprile con l'anteprima ufficiale già sold out di Franco 126!



Dal 27 luglio al 20 agosto ritorna il festival hip hop di punta dell'estate salentina con Achille Lauro, Gemitaiz, Madman, Carl Brave, Dark Polo Gang e Guè Pequeno tra gli ospiti annunciati



L’anteprima ufficiale della sesta edizione del Sottosopra Fest, festival hip hop di punta dell’estate italiana, avrà luogo venerdì 26 aprile al Demodé Club di Bari con il live di Franco 126, artista romano che, con la title track del suo primo album solista, “Stanza singola” (Bomba Dischi / Island Records), da settimane è in alta rotazione sui network radiofonici.

Franco 126, artista romano che, con la title track del suo primo album solista, “Stanza singola” (Bomba Dischi / Island Records), da settimane è in alta rotazione sui network radiofonici, ritorna così da noi dopo la grande accoglienza che il pubblico pugliese gli ha dedicato pochi giorni fa. L’album è stato anticipato dai brani “Frigobar” e “Ieri l’altro”, e la title track dell’album in featuring con Tommaso Paradiso è già un successo con il disco d’oro da poco raggiunto. Le dieci tracce che compongono l’album sono il risultato di un’evoluzione stilistica di Franco, sia nella scrittura dei testi, sia nel concepimento sonoro dei brani. Un nuovo capitolo che ha trovato linfa creativa nel sodalizio con Stefano Ceri, già al lavoro con Frah Quintale, dedito alla produzione artistica dell’album. Il risultato è un disco cantautorale contemporaneo, che si riflette con personalità nelle radici della canzone italiana degli anni settanta e ottanta. I trascorsi rap di Franco e il suo inconfondibile timbro vocale conferiscono ulteriore unicità ai brani.



Sottosopra Fest, nato nel Salento, riparte da Bari, perché quest’anno, prima grande novità del 2019, sarà tutta la Puglia ad accogliere le varie tappe della rassegna.



Il festival, che giunge alla sua sesta edizione dopo aver superato, nella precedente, le 20mila presenze, ha in programma più di 10 concerti con vari nomi di punta del panorama musicale italiano e prosegue nel suo intento di dare un’immagine completa della nostra scena urban. I nomi annunciati vanno proprio in questa direzione: con l’opening party di sabato 27 luglio al Ten di Gallipoli ci sarà Tedua, che con il suo Mowgli è uno dei più promettenti giovani della scena trap italiana; martedì 30 luglio al Praja di Gallipoli arriverà Gemitaiz, il cui ultimo album, “Davide”, figura tra i più venduti del 2018 e, oltre ai brani di questo, porterà dal vivo anche quelli del nuovo mixtape “QVC8”, ottavo capitolo della saga cult sul web; domenica 4 agosto, invece, sarà la volta di Madman, anche lui in programma al Praja di Gallipoli per una tappa del suo "MM Vol. 3 Summer Tour" in cui porta sui palchi i pezzi di “MM Vol. 3”. Giovedì 8 agosto è la Dark Polo Gang con il lato glamour della trap a calcare il palco del Ten di Gallipoli, mentre sabato 10 agosto protagonista dell’appuntamento alla Praja di Gallipoli sarà Luchè, pronto per tornare sui più importanti palchi d’Italia con il suo “Potere Tour”. Lunedì 12 agosto ritorna invece dopo il sold out dell’anteprima Franco126, questa volta all’Arena Live di Serranova (BR) in collaborazione con Sei Festival e Torre Regina Giovanna, mentre martedì 13 agosto si esibirà un altro artista romano, Carl Brave, che approderò al Pala Live di Lecce con il suo “Notti Brave Summer Tour” in cui suonerà sia i pezzi dell’album, “Notti Brave” (Island Records), sia quelli dell’EP “Notti Brave (After)” (Island Records), anticipato dal singolo “Posso”, cantato con Max Gazzè e certificato disco di Platino. Mercoledì 14 agosto al Pala Live di Lecce arriverà Achille Lauro che, reduce dal successo della sua Rolls Royce portata sul palco dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, è pronto a invadere i palchi dei maggiori festival della penisola con il suo nuovo tour estivo. Sabato 17 agosto sarà il neo giudice di The Voice Guè Pequeno, con la vecchia scuola rap italiana, a calcare il palco del Ten di Gallipoli, mentre martedì 20 agosto, sempre al Ten, spetta a Rkomi, uno dei giovani rapper più originali e orecchiabili del panorama italiano reduce dall'ultimo disco "Dove gli occhi non arrivano", che contiene la hit radiofonica "Blu" in collaborazione con Elisa, chiudere ufficialmente la sesta edizione del festival.



Come seconda novità della sesta edizione, al fianco dei nomi più forti dell’hip hop nazionale, verrà dato molto spazio anche alla nuova scena, con tanti giovani talenti che, ultimamente, stanno attirando sempre più attenzioni da parte di pubblico e addetti ai lavori. Per questo ad aprire Madman ci saranno Nayt e Massimo Pericolo, mentre sul palco della Dark Polo Gang troveremo anche Gianni Bismark e su quello di Achille Lauro il djset del producer Sick Luke.



Biglietti non più disponibili per il live del 26 aprile.

I biglietti per tutte le altre date del festival sono già in vendita nei punti fisici Ticketone e online al seguente link:

https://www.ticketone.it/sottosoprafest.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=541977

Saranno presto disponibili su CiaoTicket e l’app Ugo.



SOTTOSOPRA FEST – LE DATE GIA' ANNUNCIATE



26/04 - FRANCO 126 live @ Demodè Club – Bari (PREVIEW)

27/07 TEDUA live @ Ten - Gallipoli

30/07 GEMITAIZ live @ Praja – Gallipoli

04/08 MADMAN | Nayt | Massimo Pericolo live @ Praja – Gallipoli

08/08 DARK POLO GANG | Gianni Bismark live @ Ten – Gallipoli

10/08 LUCHÈ live @ Praja – Gallipoli

13/08 CARL BRAVE live @ Pala Live – Lecce

14/08 ACHILLE LAURO live @ Pala Live – Lecce

17/08 GUE’ PEQUENO live @ Ten – Gallipoli

20/08 RKOMI live @ Ten - Gallipoli



