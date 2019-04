26 aprile - Concerto “HERE AND NOW!” che unisce musica barocca a jazz - Foggia 26/04/2019 Venerdì 26 aprile ultimo appuntamento della rassegna Musica felix con il grande concerto “HERE AND NOW!”, che unisce musica barocca a jazz.



Sul palco dell’Auditorium Santa Chiara una jam session sui generis, sprizzante di energia e creatività con il flautista DAN LAURIN,

la clavicembalista ANNA PARADISO

e il TRIO X OF SWEDEN.





Si chiude la rassegna Musica felix 2019 con uno spettacolo internazionale che spazia da arrangiamenti in chiave jazz a brani originali, da capolavori del folk svedese al barocco. Un programma, quello dello spettacolo “Here and now!”, nel quale trionfa sempre l’improvvisazione e la gioia contagiosa di creare musica insieme qui ed ora.4

Protagonisti sul palco dell’Auditorium Santa Chiara di Foggia il 26 aprile 2019 alle ore 20.00 Dan Laurin, definito dalla critica americana il "Charlie Parker del flauto dolce" e conosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi virtuosi del suo strumento, insieme a musicisti internazionali della scena barocca e jazz: la clavicembalista Anna Paradiso e il Trio X of Sweden, composto da Lennart Simonsson (pianoforte), Per V. Johansson (basso) e Joakim Ekberg (batteria).

Dan Laurin è considerato dalla critica mondiale uno dei più interessanti interpreti del flauto dolce. I suoi sforzi per riscoprire le possibilità sonore del flauto lo hanno portato alla costruzione di una solida struttura tecnica e uno stile di gioco che lo ha portato a vincere numerosi premi tra cui un Grammy e il Premio del Performer dalla Royal Swedish Academy of Music.



Oltre a lavorare con la musica antica, Dan Laurin ha anche presentato in anteprima numerose opere di compositori svedesi; è anche professore di flauto dolce presso il Trinity College e il Royal College of Music di Stoccolma.

La clavicembalista Anna Paradiso, oltre al suo impegno come solista, è molto attiva come musicista da camera, con una varietà di gruppi, sia barocchi che moderni. Nel 2008 Anna ha iniziato a suonare con suo marito, Dan Laurin, tenendo concerti negli Stati Uniti, in Giappone, Taiwan, Svezia, Italia, Regno Unito, Germania, Finlandia, Slovenia, Francia. Il duo clavicembalo-flauto è impegnato in una vasta gamma di stili, dal primo barocco all'alto-barocco, dalla musica britannica alla musica contemporanea.



Il Trio X of Sweden è uno dei principali gruppi di improvvisazione della Svezia. Tratto distintivo del trio è una musica esplorativa e transnazionale ispirata a molti generi. Il gruppo ha iniziato a collaborare nel 2002 e da allora ha registrato diversi dischi, collaborando con molti artisti ed organizzando numerose tournée. Il Trio X è un ensemble versatile tanto che ha realizzato anche una serie di apprezzate produzioni rivolte a bambini e giovani.

A Musica felix i cinque artisti propongono un programma estremamente eterogeneo, messo a punto in collaborazione con la direzione artistica di Gianna Fratta e Dino e Palma, artisti che riescono sempre a stupire il pubblico con proposte seducenti e molto innovative. Da Bach ai nostri giorni, nulla mancherà nel programma del 26 aprile, che sarà connotato da un sound nuovo e inaspettato, contaminato e fortemente imprevedibile, grazie all’accattivante abbinamento di strumenti barocchi a trio jazz.



La stagione Musica felix, ideata e organizzata dalla Fondazione Apulia felix, gode del sostegno della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia.



Ingresso con abbonamento o con biglietto in vendita nell’Auditorium Santa Chiara dalle ore 19.00 di venerdì 26 aprile al costo di 10 euro.



Il biglietto può essere anche prenotato chiamando il numero 3929892331.

Ingresso ore 19.30 - inizio ore 20.00.

Per ulteriori info: tel. 3929892331 - sito www.apuliafelix.org