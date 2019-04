UNITED SLY FC: A MELENDUGNO PER IL PRIMO TROFEO STAGIONALE 24/04/2019 Tre giorni per giocarsi tutto, tre giorni per sollevare due trofei. La United Sly comincia la settimana più calda della sua stagione dallo stadio comunale Dall’Anna di Melendugno dove domani, giovedì 25 aprile, alle ore 16, scenderà in campo per la finale di ritorno della Coppa Puglia.

I ragazzi del tecnico Nicola Quarto partono dal cospicuo vantaggio conquistato all’andata, quando allo Sly Stadium i biancorossi si imposero con il punteggio di 5-0. Basterà quindi perdere con al massimo quattro gol di scarto per sollevare il primo trofeo della stagione, una Coppa che dovrebbe far da apripista all’importantissimo impegno di campionato di domenica 28 aprile, quando contro il Manfredonia Fc il sodalizio del presidente Danilo Quarto potrebbe festeggiare il suo terzo salto di categoria consecutivo.



“ Ci affacciamo a quella che è la nostra settimana più importate – ha commentato il presidente Danilo Quarto – una settimana in cui gli sforzi profusi durante tutta la stagione si trasformeranno nella gioia per il raggiungimento degli obiettivi. Inutile nascondere che il risultato dell’andata ci fa arrivare a Melendugno abbastanza tranquilli, ma puntiamo a giocare sempre al massimo delle nostre possibilità come stiamo facendo dalla data di fondazione di questa società. Invito tutti i nostri sostenitori a raggiungere Melendugno per dare alla squadra il riconoscimento che merita”.



Arbitrerà il match il signor Alessandro Vincenzo Ancona della sezione di Taranto, coadiuvato dai signori Fabio Cantatore di Molfetta e Giuseppe Coviello di Molfetta. Quarto uomo il signor Luca Schifone di Taranto.