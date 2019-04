Massafra - Ciclismo Amatoriale -I dettagli sul percorso della Mediofondo Terre delle Gravine-Memorial D'Erchia 25/04/2019 Tutti i dettagli sul percorso della Mediofondo Terre delle Gravine-Memorial Dott.Pasquale d’Erchia

Si contano i giorni per mettere in scena la Mediofondo Terre delle Gravine-Memorial Dott. Pasquale d’Erchia e il Pedale Massafra è al lavoro da parecchio tempo per fare in modo che ogni tassello finisca al proprio posto.

Una manifestazione giovane ed emergente che può contare su diversi fattori: da quello della capacità organizzativa del sodalizio amatoriale in loco presieduto da Vincenzo Mansueto al percorso proposto e per la particolarità dei luoghi che attraversa. Sul territorio di Massafra insistono undici gravine, espressione del fenomeno carsico in Puglia: oltre a quelle di Vuolo, Polvere, Colombato, Portico del Ladro, Giulieno, Palombaro, Capo di Gavito e Canale Lungo, le tre gravine di Madonna della Scala, San Marco e Santa Caterina delimitano l'insediamento urbano.

La mediofondo si svolge su percorso in linea di 84 chilometri e più di 900 metri di dislivello nello spettacolare scenario della Murgia Tarantina, tra Trulli, Masserie e i caratteristici muretti a secco, toccando i territori di Crispiano, Martina Franca e Noci. Tre le salite da tener d’occhio: Colle Cacciualani (1200 metri con punta max del 9%), Colle delle Mele (800 metri con punta max del 16%), Piano di Cernera (3900 metri con punte del 16%) per un tracciato per lo più costituito da un continuo saliscendi e da una discesa tecnica nella zona del Parco delle Pianelle.

A sostenere gli sforzi degli organizzatori anche i partner Banca Bcc di Massafra, Elsi Forniture Elettriche, Ancona immobiliare, Difino Gioielli, Bar Seventy Seven Ginosa Marina, Ciclisport 2000 Grottaglie, Bikemania Grottaglie, Gigabike Massafra, Masseria Amastuola, Pasticceria Giordano, AR Cosmetici, Gran Caffè Italiano, Graffio Unconventional Style, Green Bar, C’est la vie, Panificio Marconi, Palestre Agorà e Performance, Quality Sport Tuttosport, Caseificio Caroli, L'immagine Pubblicità, Vichi Acconciatori, Pizzeria l’Orologio e Oleificio Laghezza.