Accademia Mater, a Castellana la Final Four regionale under 14 25/04/2019 Si giocherà domenica 28 aprile 2019 a Castellana Grotte (Ba), sul gommato di Casa Materdomini (palestra IISS Consoli-Pinto in via Rosatella) e sul mondoflex del Pala Grotte in via dell’Andro, la Final Four regionale under 14 di pallavolo maschile. Presente anche l’Accademia del Volley giovanile di Puglia della Materdominivolley.it Castellana Grotte, forte del titolo territoriale conquistato nelle scorse settimane e chiamata a difendere in casa il titolo regionale conquistato lo scorso anno. La formazione allenata da Vincenzo Fanizza sfiderà in semifinale alle ore 11 a Casa Materdomini la Volley Alberobello. In contemporanea al Pala Grotte, invece, si giocherà l’altra semifinale tra Scuola & Volley Altamura e Sbv Olimpia Galatina.

Le due vincenti si sfideranno alle ore 18,30 a Casa Materdomini nella finalissima per il titolo pugliese 2019. Le due formazioni sconfitte in semifinale, invece, si incontreranno per la finale per il terzo e quarto posto alle ore 16,30, sempre a Casa Materdomini. In palio anche i tre pass riservati alla Puglia per accedere alla Finale Nazionale U14 di pallavolo maschile in programma a Bormio dal 14 al 19 maggio 2019.



SERIE C - Dopo la salvezza matematica conquistata con un turno di anticipo nel girone 2 dei playout del campionato regionale serie C di pallavolo maschile, ultimo impegno stagionale per la Matervolley di Vincenzo Fanizza, in testa al triangolare con 8 punti. Domenica 28 aprile alle ore 18 a Terlizzi ultimo appuntamento prima del termine del campionato, torneo che anche grazie alla meritata permanenza nel massimo campionato regionale si chiude con un ampio segno più



UNDER 18 - Martedì 30 aprile, a Molfetta, sfida decisiva per il girone A della fase regionale eliminatoria under 18: in campo la Pallavolo Molfetta e la Matervolley, entrambe in testa al triangolare dopo le rispettive vittorie sulla Leo Shoes Casarano. Chi vince accede alla Final Four regionale in programma il 19 maggio.



UNDER 16 - Sfida spareggio anche per la formazione under 16 nel girone A della fase regionale eliminatoria. Giovedì 2 maggio a Gioia del Colle, sul campo della New Volley Gioia, infatti, in palio l’accesso alla Final Four regionale (in programma il 12 maggio). In questo caso la Matervolley parte con il piccolo vantaggio di un punto in classifica (Castellana in testa al girone con 3 punti dopo il successo pieno su Galatina, battuto solo al tie break da Gioia).



UNDER 13 (6X6) - Si giocheranno lunedì 29 aprile, a partire dalle ore 17 a Locorotondo, le semifinali provinciali del torneo 6x6 under 13. La Mater 2018 è inserita nel girone 3 con Volley Club Locorotondo e Don Milani Volley Bari. I piccoli gialloblù ci arrivano dopo aver chiuso al terzo posto con 14 punti (5 vittorie e 3 sconfitte) il girone C della fase regolare.



