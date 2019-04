26 27 aprile - FRANCESCO GUCCINI A MELPIGNANO (Lecce) TRA LUOGHI E PAROLE D’INCANTO 26/04/2019 Due eventi gratuiti in programma per il 26 e 27 Aprile 2019 a Melpignano. L’apertura del giardino storico del palazzo marchesale e la rassegna “Incontri d’autore” si legano nel nome di uno dei più grandi cantautori italiani: Francesco Guccini.





Il gran ritorno di Francesco Guccini a Melpignano segna in calendario due eventi gratuiti da non perdere: l’emozionale visita nel giardino storico del Palazzo marchesale “De Luca” e la presentazine del libro “Canzoni” del cantautore emiliano, curato dalla filologa Gabriella Finocchiaro.



Venerdì 26 Aprile, alle 17:30, il giardino storico del Palazzo marchesale, nell’ambito della rassegna “Mediterranea – Giardini e paesaggi aperti 2019”, organizzata dal’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP), si mostra in tutto il suo splendore. Tra parterre di frutti antichi e piante ornamentali, che incorniciano viali ortogonali, i responsabili della “nuova primavera” botanica e architettonica: i progettisti-architetti Tiziana Lettere e Giuseppe Stefanizzi, assieme alla prof.ssa Maria Piccaretta della Sovprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Lecce, Brindisi e Taranto, il Sindaco di Melpignano Ivan Stomeo, del Presidente Nazionale AIAPP, Luigino Pirola, e del cantautore Francesco Guccini, accompagneranno i visitatori alla (ri)scoperta di un luogo magico e unico, incastonato nelle antiche mura urbiche, dove solo un attento e scrupoloso lavoro di restauro ha potuto restituirlo ad antica gloria.

Per info, consulatare la pagina facebook di AIAPP -Puglia.



Sabato 27 aprile, protagoniste assolute sono le parole delle canzoni di Francesco Guccini, in grado di tramutarsi al di là degli arrangiamenti musicali, in spartiti poetici, emozionali, carichi di speranza e coerenza. Senza limiti nè di tempo nè di spazio.

A mettere insieme in un unico volume oltre cinquanta “Canzoni”, tra le più amate di Franecsco Guccini, da “Dio è morto”, a “Il vecchio e il bambino”, ad “Auschwitz” e “Farewell”, è stata la filologa Gabriella Fenocchio: i suoi commenti svelano i segreti stilistici, ritmici, retorici nascosti in ogni verso e illuminano - grazie alla conoscenza profonda del cantautore e della sua esperienza artistica - ogni riferimento oscuro presente nei testi. L’appuntamento fissato alle ore 19:30 nella splendide cornice del giardino storico del palazzo marchesale di Melpignano, rientra nella rassegna “Incontri d’autore”. Moderato dal giornalista Alessandra Lupo, vede la partecipazione di Francesco Guccini, di Gabriella Fenocchio e del Sindaco del paese griko, Ivan Stomeo.