Immagine: © Egidio Magnani Bari - 6^ RIEVOCAZIONE DEL GRAN PREMIO DI BARI IL PROGRAMMA DI SABATO 27 APRILE 26/04/2019 Si scaldano i motori per la 6^ Rievocazione del Gran Premio di Bari: anche quest’anno il capoluogo pugliese si prepara ad ospitare la straordinaria gara di regolarità per auto d’epoca che, organizzata da Old Cars Club, avrà luogo nel quartiere Murat da venerdì 26 a domenica 28 aprile.

Al termine delle operazioni di posizionamento delle auto storiche in zona paddock – che avverranno per tutta la giornata di venerdì 26 – il pomeriggio di sabato 27 aprile, a partire dalle 16, sarà dedicato alla spettacolarità: si parte dall’esposizione statica, lungo Corso Vittorio Emanuele, dei bolidi risalenti agli anni 1947-1956, periodo in cui si è svolta lo storico Gran Premio di Bari, proseguendo poi, alle ore 19, con l’esibizione delle Moto Ducati – tra cui le splendide protagoniste del Moto Gp – organizzata da Old Cars Club in collaborazione con Nuova Fiera del Levante, che proprio in questi giorni ospita il “Ducati e Scrambler Levante Motor Fest”. Alle 21, infine, in Piazza Prefettura, sarà dato il via alla Gara notturna di regolarità, che, nel rievocare la Notturna di 6 ore del 1955, farà da suggestiva cornice al sabato sera dei baresi fino alle 23.30.

La terza giornata del Gran Premio di Bari, domenica 28 aprile, avrà inizio alle 9.00 quando, dopo il briefing dei piloti e l’Inno di Mameli, partirà la prima delle tre manches di gara. Segue programma dettagliato della giornata di domenica 28 aprile.



Limitazioni al traffico

Per consentire il regolare svolgimento della rievocazione del Gran Premio di Bari, in programma fino a domenica 3 maggio con ordinanza la Polizia Municipale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico:

I. Dalle ore 14 alle ore 24 del giorno 27 aprile 2019, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di sosta - zona rimozione” sul corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV Novembre;

II. Il giorno 27 aprile 2019, dalle ore 14 alle ore 24, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di transito” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV Novembre;

III. Il giorno 28 aprile 2019:



1. dalle ore 2 alle ore 14, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di sosta - zona rimozione” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Cairoli;

b. piazza Massari, ambo i lati della carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

c. piazza Federico II di Svevia, ambo i lati, compreso tutto il piazzale antistante l’Arco Alto e l’Arco Basso, la zona circostante il piazzale ed i marciapiedi;

d. corso sen. A. De Tullio, ambo i lati, tratto compreso tra piazza Federico II di Svevia e piazzale C. Colombo;

e. piazzale C. Colombo;

f. lung.re Imp. Augusto, ambo i lati, compresi i tratti di strada di accesso alla città vecchia;

g. piazzale IV Novembre;





2. dalle ore 5 alle ore 16, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di sosta - zona rimozione” su corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione civica dispari, per un tratto di circa 30 metri, individuato dalla intersezione con via Lombardi verso piazza Massari;



3. dalle ore 7 alle ore 14, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di circolazione” sulle seguenti strade e piazze:

a. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre;

b. piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

c. piazza Federico II di Svevia;

d. corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra piazza Federico II di Svevia e piazzale C. Colombo;

e. piazzale C. Colombo;

f. lung.re Imp. Augusto;

g. piazzale IV Novembre.