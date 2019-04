Il Primo Special Four "Trani Perla dell’Adriatico" a Trani da luned́ 29 aprile. 27/04/2019 Il Primo Special Four "Trani Perla dell’Adriatico" a Trani da lunedì 29 aprile. Scenderanno in campo per il quadrangolare Foggia, Monopoli, Bisceglie e Trani



La società A.S.D. Club Ponte Lama 1993 Trani indice, sotto l’egida della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), L.N.D. (Lega Nazionale Dilettanti) e Comitato Regionale Puglia, il quadrangolare di calcio a 11 giocatori “Trani Perla dell’Adriatico”. Allo Special Four, organizzato dalle società A.S.D. Club Ponte Lama Trani ed A.S. Bisceglie per le categorie “Under 15” e “Under 17”, regolarmente iscritte ai Campionati Nazionali di Serie B, Serie C ed alla LND, parteciperanno – lo comunica in una nota il presidente del comitato organizzatore Gianni Biancofiore - Foggia Calcio, Monopoli Calcio, A.S. Bisceglie e A.S.D. Club Ponte Lama Trani. Le partite cominceranno alle 14,30: la categoria Under 15 scenderà in campo il giorno 29 aprile, mentre gli Under 17 il giorno 30 aprile. In seguito al sorteggio il tabellone delle partite prevede che nella fase preliminare Under 15 lunedì si affronteranno alle 14,30 le squadre così sorteggiate: Squadra A Ponte Lama e Squadra B A.S. Bisceglie; alle 15,30 Squadra C Foggia e Squadra D Monopoli. Le finali per il 3°- 4° posto si disputeranno alle 16,30 e per il 1° e 2° posto alle ore 17,30. Il giorno seguente per la fase preliminare Under 17 scenderanno in campo a partire dalle ore 14,30 per la Squadra A il Bisceglie e per la Squadra B il Ponte Lama Trani; alle ore 15,40 Squadra C Foggia e Squadra D Monopoli. Le finali Under 17 per il 3° e 4° posto inizieranno alle ore 16,50, per il primo e secondo posto degli under 17 la finale si disputerà alle ore 18. Il torneo si svolgerà presso il Centro Sportivo Ponte Lama sito in Contrada dei Monaci a Trani (BT).



Presenti nel torneo “Trani Perla dell’Adriatico” varie giovani promesse under 15 ed under 17 del calcio nazionale di serie B e C e gli emergenti ragazzi del settore dilettanti, allenati dai mister Christian Scaringi e Michele di Marzio (già ex promessa dell’Inter), attuali allenatori del Ponte Lama Trani, fucina di giovani promesse, alcune già inserite nei campionati nazionali come Vincenzo Farucci (Parma U.17 Serie A ), Marco Biancofiore (Berretti A.S. Bisceglie Lega Pro C), Mattia Tarantino (Foggia Calcio Under 17 Serie B) e Antonio Calefato (Under 15 Monopoli Calcio Lega Pro C).



Ad elevare il livello anche i mister del settore professionistico Michele Valentini e Domenico Biasi del Monopoli e i mister Paolo Acquaviva (Foggia Calcio), Luca Rumma della A.S. Bisceglie under 17 e inoltre Francesco La Rosa, per tutti Ciccio, (anch`egli A.S. Bisceglie). Il nome di quest’ultimo spicca tra tutti, ex gloria del calcio professionistico pugliese già Fidelis Andria, Taranto, Foggia, Cisco Roma, Brindisi, Martina e Ravenna, infatti, la Rosa è alla sua prima esperienza come allenatore del settore giovanile che ha portato i ragazzini 2004/ 2005 A.S. Bisceglie tra i primi posti della classifica nazionale under 15 girone D di serie C, immediatamente dietro le più quotate compagini del girone.

Con il Patrocinio della Provincia BAT, del Comune di Bisceglie e dell’AMET, l’evento calcistico fornirà un sano momento di condivisione dello spirito sportivo e di inclusività con la finalità di ammirare il talento di tanti giovani e vivere un bellissimo momento di passione calcistica. Ingresso libero. Per info: 3334456617