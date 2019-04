Volley Club Grottaglie: sfida da dentro o fuori contro il Gravina 27/04/2019 Archiviata la Coppa Puglia e le festività pasquali il Volley Club Grottaglie è ponto a tornare in campo al Palazzetto Campitelli in occasione della penultima giornata di gare del Gruppo B dei Playoff. Non ci sono troppi calcoli da fare per i Granata di coach Marasciulli, servono tassativamente tre punti per potersi giocare le ultime chance di qualificazione alle finali promozioni nella prossima gara a Molfetta.



Una situazione da “spalle al muro” che coincide con quella del Casareale Volley Gravina, sarà dunque una gara che in un modo o nell’altro emetterà il primo verdetto nel girone. Servirà irrimediabilmente la scossa, per un Volley Club che ai playoff tra acciacchi fisici e sfortuna non è quasi mai riuscito ad esprimersi sui livelli toccati in stagione regolare. La gara, persa in volata, contro il Turi in Coppa ha però mostrato numerosi segnali di miglioramento.



La sfida contro il Gravina nelle parole del Coach del Volley Club, Giovanni Marasciulli:” Ci giochiamo tutto, dobbiamo fare tre punti per continuare a rimanere in corsa. Ci attendono due finali, nelle quali dovremo, necessariamente, essere lucidi e cinici. Spero che il Palazzetto possa riempirsi per sostenere i ragazzi in questa grandissima sfida: il Gravina è una grandissima squadra e come noi ha un solo risultato per continuare a crederci, pertanto daranno il tutto per tutto. Noi dal canto nostro siamo pronti a combattere!”



E’ uno dei giocatori di maggiori esperienza del Volley Club Grottaglie, Nicola L’Abbate, a parlare a nome dello spogliatoio granata:” E’ il momento decisivo della stagione, ci attendono due gare complicatissime che abbiamo l’obbligo di vincere per andare avanti. Ciò che abbiamo fatto in questa stagione è straordinario ma dobbiamo continuare a spingere per provare a fare un piccolo miracolo sportivo”.



La gara tra Volley Club Grottaglie e Casareale Volley Gravina si terrà domenica 28 aprile alle ore 18:30 al Palazzetto Campitelli di Grottaglie. Ingresso Libero.