From Puglia with Love Missione umanitaria in Uganda dal 29 aprile al 6 maggio 2019 27/04/2019 From Puglia with Love



Missione umanitaria in Uganda dal 29 aprile al 6 maggio 2019





“From Puglia with Love”, è lo slogan che porteranno in giro i medici ed i volontari pugliesi della missione umanitaria che partirà lunedì 29 aprile Un messaggio orizzontale che unisce soggetti, professioni ed esperienze differenti sotto il segno della solidarietà. Un messaggio concreto e diretto che arriva da un territorio, la Puglia, che riscopre la sua vocazione all’incontro e alla cooperazione con popoli e culture geograficamente distanti ed umanamente tanto vicine. L’inizio della missione segna l’avvio del progetto di cooperazione internazionale “Potenziamento del Centro Dialisi e realizzazione del laboratorio di Immunopatologia Renale presso l’Ospedale Universitario di Mbarara, Uganda”, che gode del supporto della Regione Puglia - Coordinamento delle Politiche Internazionali - Sezione Relazioni Internazionali.



Il Progetto rientra all’interno dell’azione di adozione territoriale ‘Puglia Village in Uganda”, che ha visto negli ultimi anni diverse associazioni pugliesi attive nel supporto al territorio ed alla popolazione ugandese dell’area di Rushooka-Rwentobo. Mbarara è situata nel Sud dell’Uganda, al confine con il Rwanda, e dista circa 280 chilometri dalla capitale ugandese Kampala. L’obiettivo principale del progetto è quello di supportare le attività dell’Ospedale Universitario di Mbarara, in particolare per quei pazienti richiedenti una diagnosi renale, trattamento farmacologico o dialisi in condizioni croniche o acute. Il Progetto risponde ad un bisogno della popolazione locale, espresso sia dai Frati Minori di San Francesco in Africa, che dagli stakeholders e dalla popolazione locale incontrati durante la precedente missione effettuata a novembre 2015.



L’Uganda, con una popolazione pari a 42 milioni ed un’aspettativa di vita media pari a 58,5 anni, presenta gravi mancanze nel settore sanitario, in particolare in ambito nefrologico con solo due centri dialisi pubblici, uno a Kampala ed uno a Mbarara, attualmente non utilizzabile; si pensi che in Puglia con una popolazione di 4 milioni esistono 73 Centri Dialisi. Ne è esempio e testimonianza la storia di Merekizedeki Nasasira (Merek), 19 anni, ugandese di nascita e pugliese di adozione temporanea che, dopo una sindrome di insufficienza renale cronica diagnosticatagli in Africa, è riuscito a raggiungere Bari per le cure.



Il Progetto si articola in due linee di attività: da una parte, il potenziamento del centro Dialisi e la realizzazione di un Laboratorio di Immunopatologia Renale, dall’altra la formazione del personale tecnico e medico ugandese tramite un periodo di formazione in Italia i presso le Unità Operative di Nefrologia e Dialisi del Policlinico-Giovanni XXIII, presso il Policlinico di Foggia e presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Bari.



Questo progetto nasce dalla cooperazione concreta e solidale di diverse realtà. Il soggetto capofila è l' Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, coordinata dal Direttore Generale Vitangelo Dattoli, mentre i partner di progetto sono l’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Consorziale Policlinico" di Bari - Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII", la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari, Mbarara University of Science and Technology- Mbarara, la Provincia dei Frati Minori di San Francesco in Africa, Madagascar e Mauritius, e l’ Associazione Meridians Onlus di Bari.



Il team medico che sarà presente in Uganda prevede la partecipazione di tre nefrologi: il Prof. Loreto Gesualdo, coordinatore scientifico del progetto,(in copia cc), la Dott.ssa Anna Maria Di Palma, il Dott. Vincenzo Losappio, un nefrologo pediatrico Dott. Mario Giordano, una specializzanda di nefrologia Dott.ssa Diletta Stea e un'infermiera, la signora Emilia Marzano. Saranno presenti anche altri volontari per supportare le attività all'équipe medica, Loredana Palazzo, Giuseppe Gesualdo e Stefano Squicciarini e il responsabile del progetto, Dott. Domenico Zonno.



Le attività logistiche in Uganda saranno coordinate da Padre Carmelo Giannone, Provinciale dei Frati Minori di San Francesco in Africa. Mentre tutte le attività presso l’Ospedale di Mbarara saranno coordinate dalla Dott.ssa Rose Muhindo, nefrologa. Questa missione aggiunge un nuovo capitolo all’azione di adozione territoriale intrapresa negli ultimi anni da numerose associazioni pugliesi verso il territorio ugandese. Tra le iniziative svolte negli ultimi anni: una ‘BUONA cena d’estate’, cena di raccolta fondi curata da diversi chef pugliesi; il progetto di lettura ‘Fa bene chi legge’, che ha portato nelle scuole pugliesi le testimonianze di viaggio e solidarietà dell’associazione Meridians Onlus, raccolte nel libro ‘Riso, Banane e Cozze’ del nefrologo Mario Giordano; la serata di raccolta fondi “Una dialisi per l’Uganda” organizzata presso il Teatro Mercadante di Altamura dall’Associazione Argomenti 2000, il MUNDI, festival multidisciplinare e multiculturale svoltosi a Settembre 2018 nel Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari, che quest’anno ritorna – tra il 31 Maggio e il 2 Giugno – tra live, musica, cinema, arte ed incontri per sensibilizzare alla solidarietà ed alla diversità culturale.



Questi progetti sono il segno tangibile della cooperazione pugliese allo sviluppo, di una terra che guarda oltre se stessa, e si ritrova, unita, quasi per caso, in un altro continente.

Dalla Puglia all’Uganda, dall’Uganda alla Puglia, with love.