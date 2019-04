[PHOTOGALLERY] Taglio del nastro per ESTETICAMENTE IN FIERA a Lecce, con Francesca Cipriani e Carmen Russo 28/04/2019 AL VIA LA V edizione di

ESTETICAMENTE IN FIERA

27 28 29 aprile 2019 a “Lecce Fiere”, Piazza Palio - LECCE

10mila metri quadri di spazio espositivo per oltre 500 marchi nazionali e internazionali



La fiera della cosmesi più importante del Sud Italia

Il palcoscenico della bellezza e del benessere: tre intense giornate di formazione, informazione e intrattenimento.



Taglio del nastro con Francesca Cipriani e il professor Pietro Lorenzetti.



Anche CARMEN RUSSO, che ha scelto Esteticamente in Fiera per presentare la sua nuova linea cosmetici.



*****

Taglio del nastro marchiato dal sorriso della showgirl Francesca Cipriani per la V edizione di ESTETICAMENTE IN FIERA, il salone della cosmesi più importante del Sud Italia, in programma fino al prossimo lunedì nel quartiere fieristico “Lecce Fiere” (piazza Palio, Lecce). Organizzato dall'agenzia Platinum Eventi e Comunicazione di Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, con il patrocinio di Regione Puglia, Città di Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Confcommercio e Confartigianato di Lecce, si rivolge sia agli operatori del settore che ad appassionati e curiosi, offrendo un’ampia gamma di prodotti leader e servizi innovativi sul mercato, puntando sulla qualità di chiaro profilo internazionale.

La fiera professionale ha preso il via stamane (apertura oggi e domani dalle 10 alle 21, lunedì dalle 10 alle 19, ticket 7 euro) mentre oggi pomeriggio ha ospitato l’ufficiale cerimonia di inaugurazione, avvenuta alla presenza, fra gli altri, di Francesca Cipriani, del professor Pietro Lorenzetti e di Carmen Russo. Accompagnata dal marito Enzo Paolo Turchi, la ballerina, attrice e showgirl, oggi anche imprenditrice, ha infatti scelto Esteticamente in Fiera per presentare la sua nuova linea cosmetici.



Le nuove tendenze trucco, hairstyle, nails, con un’ampia sezione dedicata alle gare, tra cui, per la prima volta in una fiera, anche quella di dermopigmentazione. New trend e dimostrazioni pratiche per massaggi, tricologia, permanent make up. Attrezzature professionali per centri estetici e Spa. La sezione “barber” con i migliori prodotti per barba e capelli, accessori e kit uomo.

Grande novità, poi, l'introduzione di un settore riservato esclusivamente alla medicina ed alla chirurgia estetica. È la sintesi di ciò che si trova nella Fiera dell’Estetica, della Salute e del Benessere ormai punto di riferimento per il Mezzogiorno.



Su 10mila metri quadri di spazio espositivo oltre 150 aziende presentano novità di prodotti e servizi: un percorso che vede protagonisti oltre 500 marchi nazionali ed internazionali del settore, circa il 30% in più dello scorso anno. Ad ESTETICAMENTE IN FIERA 2019, la manifestazione b2b e b2c per l'industria cosmetica, leader in Italia, le tecnologie produttive all'avanguardia, le proposte più sostenibili per l'ambiente che sfruttano i risultati della ricerca più avanzata si intrecciano con gli ingredienti ed i trattamenti della cultura e della tradizione.



Fino a lunedì, anche workshop e seminari tenuti da alcuni dei massimi esperti di settore. Oggi quello con il professor Pietro Lorenzetti, chirurgo plastico noto anche per la sua partecipazione a numerose trasmissioni televisive in qualità di esperto. Il suo seminario ha riguardato in particolare gli interventi più richiesti di medicina e chirurgia estetica: dalla mastoplastica all'addominoplastica, dalla liposuzione al filler.



Domani ospite della fiera sarà la modella ex tronista di Uomini e Donne ROSA PERROTTA e lunedì 29 aprile FEDERICO FASHION STYLE, hairstylist con più di 200 mila seguaci su Instagram, imprenditore e conduttore tv, in particolare de “Il salone delle meraviglie”, un programma in onda tutti i martedì alle ore 22.40 su Real Time (canale 31).



Sempre nella giornata di domani, nell'area palco, alle 11 seminario di trucco permanente a cura di Maison Esthetique Academy, alle 12 Anna Chiriatti make up show, alle 13 tecniche di massaggio con Antonio Cerrone. Nel pomeriggio, alle 16.30 Show Framesi Live on stage “Antonio Tufano Hair Stylist”, alle 17.30 Tricholos “Affrontare i problemi dei capelli nel 2019” tecniche tradizionali ed innovative e alle 18:30 dimostrazione nuove forme nails con Elena Calzavara (Master Sabellesa).



Per la sezione Gare, domani sono in programma quelle di trucco sposa, trucco sera e make up trucco correttivo.

In giuria alcuni dei più rappresentativi nomi dell’estetica in Italia, tra cui Valentina Tecchio, Laura Mekki, Danila Scognamiglio, Elena Calzavara, Michela Parascandolo e Teresa Fama.



Ad Esteticamente in Fiera è presente RADIONORBA con una postazione fissa da cui si effettuano collegamenti in diretta durante le tre giornate di fiera.



Ticket 7 euro.

Grazie ad un accordo tra PLATINUM ed U.S. LECCE, esibendo il biglietto della partita Lecce-Brescia in programma domani alle ore 21 allo stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce, si avrà diritto all’ingresso ad Esteticamente in Fiera al costo di 3 euro invece di 7.



Tutti i dettagli su www.esteticamenteinfiera.it.



Esteticamente in Fiera sostiene le associazioni SAVE THE CHILDREN e CUORE AMICO con l'intenzione di regalare un sorriso ed un contributo a chi ne ha bisogno.