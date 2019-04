70esima Fiera dell'Agricoltura e della Zootecnia di Foggia 2019 28/04/2019 Apre i battenti, domani 28 aprile 2019 alle ore 10.00 e fino al 1° maggio, la 70esima edizione della Fiera dell’Agricoltura e della Zootecnia di Foggia. Si tratta della storica manifestazione di Capitanata, sostenuta dalla Regione Puglia e dedicata alle macchine e attrezzature agricole di tutti i segmenti, dal vitivinicolo, per esempio, all’ortofrutticolo, passando per il zootecnico, l’olivicolo, l’enologico, il caseario o il vivaistico.

Nel corso della quattro giorni foggiana, all’interno del Padiglione Nuovo, dedicato alla Regione Puglia, è allestito uno spazio shoowcooking, ove si avvicenderanno tutti i giorni degustazioni guidate e ‘master class’ per gli studenti delle scuole alberghiere. Ci sarà un’area ‘Masserie Didattiche di Puglia’ che accoglierà grandi e piccoli alla scoperta della storia e delle tradizioni culinarie pugliesi e una Sala convegni ove si svolgeranno incontri, workshop e seminari dedicati all’innovazione in agricoltura e ad alcune delle politiche di sviluppo regionali legate al settore faunistico e della pesca. Sarà presentato, difatti, il Piano Faunistico Venatorio pugliese 2018-2023 e ci saranno nove eventi riservati alla promozione del pescato locale di stagione, tra cui un convegno durante il quale amministratori, esperti e tecnici illustreranno lo stato dell’arte dell’FEAMP 2014-2020, il programma di investimento e sviluppo della pesca in Puglia, e le prospettive di crescita per l’intero settore in vista della nuova programmazione.

La Fiera sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00. L'ingresso è gratuito.