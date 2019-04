Mottola (Taranto) - COLDIRETTI E COMUNE INSIEME PER PARLARE DI XYLELLA 29/04/2019 Di emergenza Xylella se ne parlerà questa sera alle ore 19, presso la sala convegni.

L’incontro, organizzato dalla Federazione Coldiretti Taranto in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura, servirà a fornire tutte le indicazioni necessarie per affrontare al meglio una problematica che sta interessando la Puglia da tempo e che vede parte del territorio di Mottola rientrare nella “zona cuscinetto”, nella quale è previsto l’obbligo di misure mirate al contenimento dell’epidemia tramite azioni di controllo e contrasto dell’insetto vettore, la cosiddetta “sputacchina”.

A seguito dei saluti iniziali, sono previsti gli interventi del professor Franco Nigro del Dipartimento di Scienze del suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari, di Giovanni Melcarne (presidente del Consorzio di Tutela Dop Terra D’Otranto), di Aldo Raffaele De Sario (direttore Federazioni Coldiretti Taranto – Brindisi) e di Alfonso Cavallo (presidente Federazione Coldiretti Taranto).

Verrà inoltre distribuito gratuitamente l’opuscolo “Emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa: Pratiche agricole per la lotta obbligatoria e il contenimento” (scaricabile al link https://bit.ly/2U4GB5R), con tutte le indicazioni relative alle buone pratiche agricole raccomandate e quelle obbligatorie per la gestione degli oliveti e del vettore.