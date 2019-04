Castellana (Bari) - Matervolley: dall’U14 il primo titolo regionale della stagione 29/04/2019 Lo conquista la formazione under 14 il primo titolo pugliese della stagione dell’Accademia del Volley giovanile di Puglia della Materdominivolley.it Castellana Grotte. Il successo arriva al termine della Final Four regionale U14 di pallavolo maschile giocato proprio a Castellana Grotte, tra Casa Materdomini (palestra IISS Consoli-Pinto, via Rosatella) e Pala Grotte (via dell’Andro).



I piccoli talenti gialloblù allenati da Vincenzo Fanizza, già vice campioni d’Italia nella Del Monte Boy League 2019, la competizione organizzata da Lega Pallavolo Serie A e riservata alle formazioni U14, hanno conquistato il titolo battendo per 3-0 (25-10, 25-19, 25-9) in semifinale la Volley Alberobello e per 3-0 (25-10, 25-10, 25-6) in finale la Sbv Olimpia Galatina.

La società del presidente Michele Miccolis conquista così anche l'accesso diretto alla seconda fase della Finale Nazionale Crai U14 maschile in programma in Lombardia, a Bormio (So), dal 14 al 19 maggio prossimi. Alla prima fase della stessa finale nazionale, invece, accedono la seconda e la terza classificata regionale, il Galatina e l’Alberobello (vincente nella finale per il terzo e quarto posto sulla Scuola&Volley Altamura).



Percorso quasi perfetto per l’under 14 della Matervolley: nelle 18 gare giocate tra fase territoriale e fase regionale, 17 sono state le vittorie e una sola la sconfitta. Così facendo i gialloblù confermano il titolo regionale U14 conquistato nella scorsa stagione e si classificano per la quinta volta alla fase nazionale.